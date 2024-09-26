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鐵路高架配合款降至53.87億元 宜蘭府會憂物價波動籲中央全埋單

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭鐵路高架的配合款雖然從105.72億元減少到53.87億元，但是縣府財政狀況欠佳，且縣長林姿妙及議長張勝德都擔心物價波動問題，將建請中央全部埋單。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭鐵路高架的配合款雖然從105.72億元減少到53.87億元，但是縣府財政狀況欠佳，且縣長林姿妙及議長張勝德都擔心物價波動問題，將建請中央全部埋單。圖／宜蘭縣政府提供

行政院同意宜蘭鐵路高架化配合款從105.72億元減少到53.87億元，府會原訂9月30日拜會立法院韓國瑜的行程未取消，照常進行。縣長林姿妙表示，從頭到尾縣府都希望中央全額補助；議長張勝德提到物價波動問題，屆時宜蘭要負擔的配合款恐怕不只53.87億元。

縣長林姿妙今天被問到鐵路高架地方配合款問題，她表示，從頭到尾都希望中央全額補助，下周會到立法院請院長、立委幫忙，希望由中央全額補助。

議長張勝德表示，他們的訴求就是由中央全額負擔105.72億元，就算配合款減少到53.87億元，對財政困窘的宜蘭縣而言，仍是沉重負擔，而且還有施工期間的物價及工資上漲等波動，未來縣政府要分擔的配合款經費一定是比53.87億元還多。

連日來，張勝德邀請縣議會三黨派與縣政府官員本月30日拜會立法院長韓國瑜，該行程照常進行，府會立場一致，都是爭取中央全額補助。

另外根據熟悉此案的人士指出，這次行政院同意用地取得與基地費用33.79億元全由中央負擔，事實上交通部鐵道路估算的用地費用原本就估得太高，導致鐵路高架化的整體總經費達501億元，縣府分擔配合款也隨之提高，其實根本不必這麼多，如今中央同意用地取得與基地費用33.79億元不必由宜蘭縣府支付，這是合理的，也剛好而已。

宜蘭 林姿妙 立法院 鐵路高架化 韓國瑜

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