氣球爆裂最終恐被海龜誤食 野望影展前進花蓮校園

氣球飄上天就消失了嗎？原來飛上天的氦氣氣球爆裂後，會形成水母形狀，沉入海中被海龜等誤食；林保署花蓮分署10月起將野望影展列車開進校園，遍地開花培養小小公民科學家。

林業及自然保育署花蓮分署今天表示，20部來自全球11個國家精選生態環境紀錄片將進入校園，目前已經獲得秀林國中、新城國中及明禮國小等學校同意，將由國家森林志工利用環境教育課程時間進行，帶領學童認識世界各地自然生態與環境議題。

相關影片也規劃於週末假日，在花蓮縣內池南國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區及瑞穗生態教育館等場域定時免費公開播映，歡迎民眾前往觀賞。

林保署花蓮分署指出，由台灣野望自然傳播學社與英國Wildscreen影展合作舉辦的台灣野望國際自然影展，是全球知名生態紀錄片影展，素有「綠色奧斯卡」之稱，台灣2011年引進至今，邁入第14年，廣受好評，入選影片不僅兼具影像藝術表達與科學準確性，內容更著重當前最重要生態及環境變化課題。

今年影展共有20部影片，分別來自英、美、古巴、澳洲等國家，主題涵蓋生物多樣性、氣候變遷、保育行動、物種故事等不同領域，如打造生態廊道、瀕危物種監測保育等，都是當前重要保育工作，極有推廣價值。

影片「橡膠水母」由導演卡莉帶著攝影機尋求答案，發現原來飛上天的氦氣氣球爆裂後，會形成水母形狀，沉入海中被海龜等動物誤食；還記錄下青少年濫用氦氣、娛樂活動吸入氦氣，可能導致嚴重毀損健康甚至腦死。

林保署花蓮分署表示，10月起將前進全縣國中小學播映，以增進青少年的環境敏感度與環境倫理，培育小小公民科學家遍地開花。