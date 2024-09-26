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宜蘭鐵路高架配合款對半砍仍不夠 藍要中央全負擔綠批出爾反爾

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣議會國民黨團書記長林義剛表示，宜蘭是窮縣，好不容易最近幾年財政狀況改善，雖然鐵路高架配合款降至53.87億元，未來物價工資上揚，恐怕實際的配合款會再提高，建議由由中央全部負擔。本報資料照
縣議會國民黨團書記長林義剛表示，宜蘭是窮縣，好不容易最近幾年財政狀況改善，雖然鐵路高架配合款降至53.87億元，未來物價工資上揚，恐怕實際的配合款會再提高，建議由由中央全部負擔。本報資料照

行政院同意宜蘭鐵路高架化配合款從105.72億元減少到53.87億元，對此，國民黨縣議員表示，鐵道建設原本就是中央要做，縣府財政不好，應由中央全額負擔，才能有利宜蘭邁向未來「黃金十年」；民進黨縣議員指出，幾年前縣府口口聲聲說可負擔54億配合款，如今53.87億元是更低，不能「出爾反爾」，不利建設推動。

鐵路高架化配合款是很多縣市面臨問題，宜蘭未來12年要分擔配合105.72億元，恐拖垮縣政。政委陳金德今透過臉書表示，經數月來十餘次協調，縣府地方配合款將從105.72億元下修至53.87億元，其中用地取得與基地費用33.79億元全由中央負擔。

至於自償性費用14.1億元係屬完工後才能夠回收成本，有實質收益再還款，所以在工程期間，地方無須支出，完工後再分期繳回，也就等於縣府配合款從105.72億元減到53.87億元，直接對半砍。

對此，縣議會國民黨團書記長林義剛表示，原本就是交通部鐵道局應該負責的建設，營運若有盈收也不會分給宜蘭，照理說應由中央統籌全額負擔，宜蘭是窮縣，好不容易最近幾年縣長努力還債下財政有所改善，但整體統籌分配稅補助結構未改變，縣府財政仍辛苦，希望由中央全額負擔 105.72億元。

林義剛說，就以分擔53.87億元來看，10幾年施工期間物價工資上揚，恐怕實際要分擔的配合款還會再提高，不只53.87億元而已；部分民進黨入士常把宜蘭未來「黃金十年」掛在嘴邊，縣府近來好不容易才改善財政，剛喘了口氣，53.87億元配合款或隨物價波動可能負擔更高，仍會使縣府陷入無法翻身之境。

縣議會民進黨團總召陳文昌表示，最早縣府官員曾說過可以負擔得起54億元配合款，如今大幅降至53.87億元，比縣府原來承諾金額還低，還不行嗎？很多縣市關注宜蘭這個案子，若還要求中央全部補助，地方一毛錢都不出，說不過去。

陳文昌強調，宜蘭縣府從民國97 年提送鐵路高架可行性研究報告到中央，前後被退回修改多次，直到至108 年獲中央審查通過，可行性評估報告是縣政府自己提的，其中的經費配合款也都是縣府承諾的，如今出爾反爾要求中央全額負擔，政治操作實非縣民之福。

縣議會民進黨團總召陳文昌表示，最早縣府官員曾說過可以負擔得起54億元配合款，如今大幅降至53.87億元，比縣府原來承諾的數字金額還低，不能出爾反爾。本報資料照
縣議會民進黨團總召陳文昌表示，最早縣府官員曾說過可以負擔得起54億元配合款，如今大幅降至53.87億元，比縣府原來承諾的數字金額還低，不能出爾反爾。本報資料照
宜蘭鐵路高架配合款從105.72億元減少到53.87億元，有助於推動工程進行，但藍綠縣議員對此問題仍各有不同看法。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭鐵路高架配合款從105.72億元減少到53.87億元，有助於推動工程進行，但藍綠縣議員對此問題仍各有不同看法。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭 民進黨 黃金

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