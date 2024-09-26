恐龍園區謝國樑挨告圖利 市府：建置與營運皆依法採購

基隆潮境AR恐龍生態園區近日爆紅，吸引很多人潮，民進黨議員鄭文婷今天到基隆地檢署提告市長謝國樑，涉嫌圖利特定廠商。市府產發處澄清，相關建置與營運皆依法採購，如圖利案不起訴，考慮對議員提出誣告。

潮境AR恐龍生態園區近日爆紅，吸引很多人潮，民進黨議員鄭文婷今天到基隆地檢署提告，她指控，8月15日才決標給實境共創公司委託營運，但市政府卻很快地在30日就在該園區試營運，原本沒有服務中心可供服務遊客，謝國樑為了展示自己市政做得好，凸顯自己在該園區的政績，在廠商未依法取得建照的情況下容任廠商在園區內大興土木，涉嫌圖利罪特定廠商。

市府產業發展處澄清表示，潮境AR恐龍生態園區建置與營運部分皆依法採購，建置案於7月2日全案驗收完畢結案，另委託營運部分於8月5日完成評選，並於15日決標，於8月30日試營運。

產發處說，該營運計畫屬市府收入性質，是增加市庫收入的一環，非鄭議員所指為分二次採購支出給廠商。另因園區目前屬試營運階段，相關體驗模式也逐步優化中，希望在正式營運時能讓民眾享有更優質的體驗感受。

因AR恐龍生態園區規畫地點在潮境復育公園，為後續營運委託計畫推動，也有與海科館簽署相關合作利用書及土地使用協議書在案，市政府將在圖利案不起訴後，考慮對該議員提出誣告。