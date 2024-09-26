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宜蘭新寮瀑布封閉中…大雨引出虎頭蜂 預計10月2日開放

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
新寮瀑布步道長1.2公里，林相生態豐富，是不少遊客假日首選。圖／冬山鄉公所提供
新寮瀑布步道長1.2公里，林相生態豐富，是不少遊客假日首選。圖／冬山鄉公所提供

宜蘭南澳鄉的新寮瀑布是縣內著名景點，403地震後曾封閉3個多月，日前再次封閉。林業保育署宜蘭分署表示，上周豪大雨導致1棵樹木倒塌，引出樹上的虎頭蜂徘徊，為避免遊客危險，24日先封閉步道，已請宜蘭縣府農業處移除蜂巢，預計10月2日重新開放。

新寮瀑布位於新寮溪溪谷，當地斷層地形發達，形成多座瀑布，最大落差60公尺；從冬山鄉中山村的步道入口進入，是長1.2公里的新寮瀑布步道，步道擁有豐富的林相與生態多樣性，來回一趟約40分鐘，是許多遊客假日輕旅行的首選。

目前新寮瀑布步道入口處拉起了黃線，禁止遊客進入，掛上1張告示牌，「步道入口附近有虎頭蜂窩，為遊客安全，步道暫停開放」。林保署宜蘭分署森林育樂科指出，上周末豪大雨侵襲宜蘭，步道0K+200公尺處1棵樹木倒伏，樹上有1處虎頭蜂巢，蜂群因此傾巢而出。

森林育樂科表示，24日先行封閉園區，請縣府農業處處理，前2天已將蜂巢移除；蜂巢移除後，仍會有剩餘的虎頭蜂徘徊，餘蜂離開大約需要1周時間，目前暫定10月2日重新開放步道。

新寮瀑布步道403地震後多處坍塌，森林育樂科表示，經過3個多月復健，7月30日已重新開放至0.9K第一層瀑布處，最後300公尺受損狀況較嚴重，仍在封閉；這次豪大雨僅造成1處樹木倒塌，10月2日步道再開，預計同樣是開放到0.9K，0.9到1.2K視後續修復狀況，另行公告開放時間。

宜蘭新寮瀑布步道入口處有虎頭蜂徘徊，目前尚在封閉中，預計10月2日開放。記者陳敬丰／攝影
宜蘭新寮瀑布步道入口處有虎頭蜂徘徊，目前尚在封閉中，預計10月2日開放。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 虎頭蜂 農業處

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