宜蘭新寮瀑布封閉中…大雨引出虎頭蜂 預計10月2日開放

宜蘭南澳鄉的新寮瀑布是縣內著名景點，403地震後曾封閉3個多月，日前再次封閉。林業保育署宜蘭分署表示，上周豪大雨導致1棵樹木倒塌，引出樹上的虎頭蜂徘徊，為避免遊客危險，24日先封閉步道，已請宜蘭縣府農業處移除蜂巢，預計10月2日重新開放。

新寮瀑布位於新寮溪溪谷，當地斷層地形發達，形成多座瀑布，最大落差60公尺；從冬山鄉中山村的步道入口進入，是長1.2公里的新寮瀑布步道，步道擁有豐富的林相與生態多樣性，來回一趟約40分鐘，是許多遊客假日輕旅行的首選。

目前新寮瀑布步道入口處拉起了黃線，禁止遊客進入，掛上1張告示牌，「步道入口附近有虎頭蜂窩，為遊客安全，步道暫停開放」。林保署宜蘭分署森林育樂科指出，上周末豪大雨侵襲宜蘭，步道0K+200公尺處1棵樹木倒伏，樹上有1處虎頭蜂巢，蜂群因此傾巢而出。

森林育樂科表示，24日先行封閉園區，請縣府農業處處理，前2天已將蜂巢移除；蜂巢移除後，仍會有剩餘的虎頭蜂徘徊，餘蜂離開大約需要1周時間，目前暫定10月2日重新開放步道。