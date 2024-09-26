拆樑9/28辦車遊 邀民眾秀創意罷免謝國樑
拆樑團體將在28日下午2時至3時舉辦車遊，發言人林茵茵今天表示，民眾可自行發揮創意，在機車上展現罷免基隆市長謝國樑的意象，盼在大街小巷都可看見「同意罷免」的身影。
罷免謝國樑投票將於10月13日舉行，公民團體「山海公民拆樑行動」舉行記者會宣傳車遊活動，林茵茵表示，過去也曾舉辦2次車遊，不過都是用驚喜式的快閃行動，並無特別號召民眾加入，但活動結束後收到許多支持者想要參與的訊息。
林茵茵說，這次車遊規劃40分鐘，沿途將經過仁愛市場、信義市場、廟口等地，為確保過程秩序及安全，行前統計表單也已上線，歡迎民眾至「山海公民拆樑行動」相關社群填寫，也歡迎民眾在當天臨時加入。
林茵茵表示，除了活動現場可向志工領取布條及小旗子裝飾機車外，民眾也可自行發揮創意，在不影響安全前提下，在機車上展現「罷免謝國樑」意象，一同完成這場另類的罷免嘉年華。
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