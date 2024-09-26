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創造3.3億元產值！宜蘭「茶金傳奇」中山村灌溉系統動工

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
農田水利署宜蘭管理處投入9980萬元，改善中山地區的灌溉系統，包含新設管線、新建調蓄池等。圖／農水署宜蘭管理處提供
農田水利署宜蘭管理處投入9980萬元，改善中山地區的灌溉系統，包含新設管線、新建調蓄池等。圖／農水署宜蘭管理處提供

宜蘭冬山鄉中山村是著名的茶葉與柚子產地，被譽為「宜蘭茶金傳奇」，不過灌溉設施老舊，且設計存在缺失，限制了農業發展；農田水利署宜蘭管理處投入9980萬元，改善中山地區的灌溉系統，包含新設管線、新建調蓄池等，預計明年完工後，每年可以增加3.3億元產值。

中山村位於冬山鄉南端，屬於典型的農村社會，2001年中山休閒農業區成立，是全台第一個休閒農業示範區，主打農業、休閒與自然生態結合，806公頃的園區內除了著名的素馨茶與文旦柚，還有小埤湖、梅花湖、新寮瀑布等景點，每年吸引4、50萬人次。

中山村長廖月蕙表示，中山地區只有1條灌溉水路，目前因老舊破損，取水口堆滿土砂，只能取到大概一半的水量；此外原本的設計就有缺陷，取水口與調蓄池落差僅不到1公尺，水流過於緩慢。許多農民可望整修，但輸水管線穿過多處私人土地，修繕不便，農民也難以負擔費用。

農水署宜蘭管理處2022年首開座談會，了解中山地區農民的用水問題，決心一勞永逸解決，2023年開始設計工程，今年上半年獲核定經費9980萬元，啟動中山地區擴大灌溉服務工程，今天動工。農水署長蔡昇甫、宜蘭管理處長朱清湧、立法委員陳俊宇等人到場祝禱，祈求工程平安。

朱清勇表示，工程將升級取水設施，將多處老舊且經過私人土地的管線汰換，重建1條長4508公尺的新管線，並新建200噸的中樞蓄水池、3200噸的大型調蓄池，同時修繕既有的功用蓄水池；除了硬體設施，也規劃導入智慧灌溉系統，肩射農田用水狀況調整灌溉排成。全部工程將耗時365個日曆天。

蔡昇甫說，工程完工後預計可以灌溉152公頃農田，使150戶一及生產農家受惠，單是農業產值，每年就可以增加1.2億元，若加上二級加工業、三級休閒農業，整體產業鏈每年可增加3.3億元產值；這次工程不僅惠及農民，也能減少水資源浪費，促進台灣農業永續發展。

中山地區盛產茶葉、柚子，中山休閒農業區是全台第一個休閒農業示範區，每年可吸引數十萬遊客。記者陳敬丰／攝影
中山地區盛產茶葉、柚子，中山休閒農業區是全台第一個休閒農業示範區，每年可吸引數十萬遊客。記者陳敬丰／攝影
宜蘭冬山鄉中山地區灌溉系統工程今天動工，農水署長蔡昇甫（右三）、宜蘭管理處長朱清湧（右一）、立法委員陳俊宇（右四）等人到場。記者陳敬丰／攝影
宜蘭冬山鄉中山地區灌溉系統工程今天動工，農水署長蔡昇甫（右三）、宜蘭管理處長朱清湧（右一）、立法委員陳俊宇（右四）等人到場。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 農民

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