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肩負山難救援消防卻無山地加給 花蓮議員爭取工作區域為準
花蓮縣消防局新秀分隊救援區域涵蓋秀林、新城地區，但因隊址位於新城鄉，沒有山地加給，花蓮縣議員胡仁順認為不公平，要求山地加給計算應以實際工作區域為準；消防局表示，「山地加給」由中央統一規定，未來蘇花安完成後，隊址會遷到秀林，就有望領取。
縣議員胡仁順表示，目前全縣僅秀林、卓溪、萬榮三鄉有山地加給，新秀消防分隊雖然工作內容與區域包括秀林鄉，盡管偏遠且肩負山難救難等工作，勤務繁重，只因隊址設在新城鄉，就無法領取山地加給，對分隊弟兄不公平。他主張，山地加給的計算方式，不應該以分隊位址而定，而應該以實際工作區域為準。
此外，台8線中橫公路消防救傷能量明顯不足，他也要求，消防局應該慎重考慮在沿線設置消防分隊，以利第一時間救災救難。
花蓮縣消防局長吳兆遠表示，「山地加給」計算方式是行政院統一規定，依在地服務年資累加，每月最高9300元。因為新秀分隊設在新城鄉，所以無法領取，不只新秀消防分隊，新城警分局也是同樣情況。
吳兆遠說，未來蘇花安施工後，會預留隊址給新秀分隊，屆時設在秀林鄉，就可解決這個問題。他也認為，花蓮地廣狹長，不只秀林分隊，中、南區多個分隊都會有山域事故救援任務，都同樣辛苦，且人員會有調動，也不是都在同一個地方服務。
對於是否考慮在中橫沿線增設消防分隊，吳兆遠表示，花蓮縣消防人力編制為400人，但還缺33人，原因是全國消防人力長期招聘不足，所以花蓮消防人力無法補滿，目前人力確實較緊繃，要增加救護能量有困難。
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