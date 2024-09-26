好消息！宜蘭鐵路高架配合款下修至53.87億 陳金德爭取直接對半砍

宜蘭鐵路高架化配合款龐大恐拖垮縣府財政，經行政院政委陳金德數月來協調下，宜蘭鐵路高架地方配合款將由105.72億元下修至53.87億元，其中，中央分攤用地取得與基地費用33.79億元，至於自償性費用14.1億元，工程期間地方無須支出，完工後再分期繳回，此舉終於紓解縣府財政壓力，有助工程盡速推動。

鐵路高架對都市發展至關重要，宜蘭又正逢重要建設的「黃金十年」，為了讓宜蘭重大建設逐步到位，陳金德上任後針對鐵路高架地方配合款經費分攤，與交通部、鐵道局等相關單位召開了十多次大大小小的會議進行研析，爭取配合款的編列更加合理化，讓地方政府負擔得起。

陳金德說，依交通部相關要點規定，針對財力級次三到五級的縣市可「從優調整」，以宜蘭縣來說，目前的分攤比例約為21.09%，包含用地取得費27.41億元、非自償性經費64.21億元，及自償性經費14.1億元，合計約105.72億元。

檢視經費分攤項目，其中用地取得費用及非自償性經費中的基地費用共33.79億，不過由於高架化過程中取得之土地，就是用以搭建高架鐵道及施工期間作為臨時軌的土地，而基地則是作為鐵路營運所需的調度及維修場域，兩個項目的唯一使用者就是台鐵公司，要求地方政府分攤這兩筆費用「顯不合理」。

陳金德要求交通部宜蘭縣鐵路用地費及基地費用共33.79億，由中央全額負擔。

另外，自償性費用14.1億因為是「具有財務操作性質的先期投資」，鐵路高架完工後，縣府可透過增額容積、房屋稅與土地增值稅增額等方式回收，這筆費用大多是以設立基金、借貸方式籌措，根據公債法，並不列入地方政府舉債額度，因此也不影響其整體財務運作。

陳金德指出，既然是完工後才能夠回收的成本，他因此要求自償性經費14.1億改由完工後再逐年編列繳回中央，有實質收益後再還款，降低縣府財政壓力。