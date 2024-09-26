台灣欒樹季節限定美景 台東山海轉角處處秋意濃

秋花盛開，台東山區、公路旁台灣欒樹爭相綻放，這波美景將持續至10月中旬過後，外縣市民眾可利用中央與台東縣政府推出旅遊補助，到台東山海轉角欣賞季節限定美景。

這幾天開車經過台9線初鹿村龍過脈路段，轉彎處眼前忽然出現一片美景，台灣欒樹黃色小花朵與紅色果實，在翠綠的樹林間相當耀眼，金黃秋天氣氛已經濃了。

根據農業部林業及自然保育署提供資料，欒樹柔黃色花朵，僅有花生米大，但是開滿樹梢，花期相當短，1、2星期後逐漸飄落，代之而來的是鮮紅的泡狀果實，果實長像荔枝般，顏色多變，有時紅艷，有時翠綠，有時紅粉色，一串串就像風鈴般，秋天的欒樹充滿生命氣息。

民眾不妨這段時間安排到台東紓解秋天鬱悶，目前觀光署提振台東觀光推出的住宿每房補助千元方案延至11月底；縣府也有推出「預約台東假期」3天2夜套裝遊程，遊客自由搭配入住飯店、旅宿，結合免費半日遊及加價自選行程，兩人就成行，每人最低僅花費新台幣1999元起。

台東地區有許多地方可欣賞到台灣欒樹，隨著地點不同也有不同感受。大武線主要地點是金峰和達仁山區，遠遠望去，引人遐思；東海岸沿線，台11線兩旁，車子呼嘯而過，黃色花朵就像黃金雨般灑落，因此也有人幫取了西洋名字叫「台灣金雨樹」。

縱谷線除了台9線龍過脈外，主要地點則是在鹿野茶葉改良場及鸞山部落的197縣道，台灣欒樹閃亮的花朵在田野和蜿蜒道路搖曳，詩意滿滿。