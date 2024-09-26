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影／雨炸基隆！基金一路多處淹水 3級開設謝國樑取消行程坐鎮

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆上午下起大雨，多處道路積淹水，基金一路多處路段淹水。記者游明煌／翻攝
基隆上午下起大雨，多處道路積淹水，基金一路多處路段淹水。記者游明煌／翻攝

今天對流雲系發展旺盛，中央氣象署針對基隆北海岸地區發布豪雨特報，基隆上午下起大雨，多處道路積淹水，基金一路多處路段淹水，上國道三號匝道口淹水超過半公尺。基隆市災害應變中心三級開設，市長謝國樑取消行程坐鎮指揮中心。

消防局表示，國三K002K雨量站最近1小時降雨量為62.5毫米，已達到強化三級開設條件，市府請各區公所及工務處預作整備工作。

基金一路多處路段都有積淹水，汽機車經過濺起黃濁泥水，淹沒部分車道。基金一路居民說，「上午下了快半小時大雨，水像用倒的，很嚇人。」

雨勢越下越大，基金一路上國道三號匝道口淹水超過半公尺，要上國道車輛都得先慢速經過大水坑才能過。

基隆市災害應變中心三級開設，市長謝國樑取消行程坐鎮指揮中心。目前10點後雨勢漸，大勢也減緩。

基隆上午下起大雨，多處道路積淹水，基金一路多處路段淹水。記者游明煌／翻攝
基隆上午下起大雨，多處道路積淹水，基金一路多處路段淹水。記者游明煌／翻攝
基隆上午下起大雨，多處道路積淹水，基金一路多處路段淹水。記者游明煌／翻攝
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基隆上午下起大雨，多處道路積淹水，基金一路多處路段淹水。記者游明煌／翻攝
基隆上午下起大雨，多處道路積淹水，基金一路多處路段淹水。記者游明煌／翻攝
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國道 基隆 淹水

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