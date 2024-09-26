富里鄉羅山村發現受困繩索穿山甲 鄉民公所聯手救援

富里鄉羅山村今天清晨有民眾意外發現一隻被繩索困住穿山甲，立即將已受傷穿山甲送鄉公所處理；公所隨即聯繫「野灣野生動物醫院」，盼救助這隻珍貴稀有野生動物。

富里鄉民眾今天清晨在羅山村近郊晨跑時，意外發現一隻受困穿山甲，發現時已經受了傷，熱心民眾立即將穿山甲送鄉公所農業暨觀光課處理。

富里鄉公所表示，穿山甲為台灣野生動物保育法公告的珍貴稀有野生動物第2級，具有極高保護價值；為及時幫助這隻受傷穿山甲，立即聯繫「野灣非營利野生動物醫院」，後續救援及處理工作交由相關單位負責。

穿山甲主要分布海拔1000公尺以下淺山環境，當前受到自由活動犬隻攻擊與競爭棲地、獸鋏致傷、路殺及人為獵捕威脅。

鄉長江東成指出，羅山村是全國首個有機村，位於花東縱谷南端，東臨海岸山脈，擁有豐沛水源，確保無污染農業灌溉，村民自發推動有機農業，結合在地文化，打造出一個「生態、生活與生產」有機社區，成為生態保護與永續農業典範。

江東成說，羅山社區是一個與自然和諧共處的地方，希望能在保護野生動物同時，讓村民意識到與生態平衡的重要性；呼籲民眾如在日常生活中遇到任何野生動物無法妥善處理情況，可向鄉公所尋求幫助，切勿自行處理，以免觸犯法律。