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台東大自然油畫協會聯展 老畫家跟時間賽跑走畫全台

中央社／ 台東縣26日電

台東縣大自然油畫協會今年唯一聯展，即起至10月6日展出。矢志要在餘生之年跟時間賽跑、畫下台灣這片土地的協會理事長賴世榮，也展出巨幅創作，刻劃母親容顏。

台東縣大自然油畫協會2024年年度聯展「逐色之旅」，25日在台東縣藝文中心舉行開幕式。

今年73歲的賴世榮展出巨幅母親畫像，忠實刻畫母親96年歲月，對家庭無私付出，以黑白寫實手法，畫出女人辛勤勞務，木炭窯生涯、挑磚歲月等，是他對母親無盡懷念之作。

賴世榮退休後才重拾畫筆，矢志要在餘生之年跟時間賽跑，因此經常騎著老機車走畫全台各地。他今天接受中央社記者訪問表示，要把最美好回憶留下一幅幅色彩，這是他對土地的愛，免得日後後悔記憶只剩一片空白。

協會表示，這次聯展是今年唯一一次的會員聯展，連同邀請參展作品整整100幅，作品從百號大作到6開小品皆有，邀請展除了縣內作品外，也邀請新竹縣籍3名著名畫家劉達治、彭鴻欽，姜妍澐作品聯袂展出。

展覽作品不僅有油畫，也涵蓋水彩、彩墨、精緻佛畫、攝影、書法、創意書法、色鉛筆、創意媒材、壓克力等，這場展覽從9月25日到10月6日，歡迎各界藝術同好者前往欣賞。

台東 母親

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