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鐵路高架配合款 宜議長擬訪立院爭取 綠批請鬼拿藥單

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭鐵路高架化地方配合款負擔沈重，議長張勝德本月底將邀跨黨派議員拜會立法院長韓國瑜尋補助，綠營昨批，要向日前退回中央政府總預算的人爭取，是「請鬼拿藥單」；張勝德回應，爭取重大建設不應分藍綠，各黨團應團結一致。

交通部年前通過的鐵路高架化可行性評估，宜蘭縣府要配合款54億元，後來由於物價及工資調漲，今年交通部鐵道局重新評估，宜蘭配合款增加將近一倍，高達105.7億元，分12年編年度預算。縣府年度總預算300多億元，扣除必要開支，每年只有20幾億元可自由運用，鐵路高架化龐大配合款恐將拖垮財政。

民進黨宜蘭縣議會黨團昨表示，大家都希望中央政府能夠體諒地方政府財政困難，下修配合款，但是立法院國民黨團日前才聯手民眾黨，退回中央總預算，對於藍白整批退貨的人，宜蘭卻為了某項單品，請中央再多付出一點，這種邏輯打架的思維讓人摸不著頭緒，根本是「請鬼拿藥單」。

黨團指出，宜蘭區域立委陳俊宇多次向行政院提出要求降低配合款，獲行政院正面回應，張勝德此時直接跳過陳俊宇立委，要去找國民黨立委，明顯是政黨考量大於一切，意圖割稻尾，建設不應分黨派，如果要把鐵路高架操作成政黨議題，會寒了縣民的心。

張勝德表示，爭取重大建設不應該分藍綠，也沒有政黨考量，鐵路高架化是攸關宜蘭未來發展的重大交通建設，宜蘭人已經殷切期盼2、30年了，呼籲議會各黨團應團結一致，共同為宜蘭未來發展努力，才是縣民之福。

國民黨 宜蘭 鐵路高架化

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