舊塔拆除重建 基隆生命典藏館動工

基隆市立納骨塔老舊有安全疑慮，市府計畫改建為生命典藏館，工程延宕2年多，經歷2次流標，市府減少骨灰櫃數量，從最有利標改採價格標，第3次終於發包，昨天動工，規畫近3萬個塔位，預定2027年啟用。

新建生命典藏館為地下1樓、地上6樓鋼筋混凝土建築物，新規畫塔位數包含個人骨灰櫃1萬9712個、雙人骨灰櫃540對、個人骨骸櫃4288個、靈位牌5000個。新招標塔位數量，從3萬6380個減為2萬9540個。

總經費4億7千多萬元，舊塔拆掉原址重建，原有1萬2千個骨灰罈先移往他處暫置，完工後再移回。後續將視容納情形分期分段施作，保留後續擴充可能性。

基隆市民政處表示，市立納骨塔啟用逾40年，為開放式櫃位無設櫃門，考量無障礙環境需求，及外牆有磁磚剝落等問題，評估有重新改建必要，全案直至今年6月才完成發包，8月取得建照。

市長謝國樑昨偕民政處長張淵翔、副議長楊秀玉等人出席動土，謝國樑說，市民關心納骨塔改建工程進度，他上任後列為重大列管案件，要求民政處長於每周二市務會議報告生命典藏館辦理進度；歷經2次流標，如今終於動工，要打造現代化的生命典藏館。

市立納骨塔內部僅有螺旋式樓梯，缺乏電梯，骨灰櫃均為開放式沒有櫃門，加上建物老舊剝落嚴重、塔位太少，改建需求迫切。民眾表示，公立納骨塔價格較親民，雖然私人納骨塔管理較好、塔位選擇多，但收費往往高出很多，不是大家都能負擔。