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高雄社團助震災戶 花蓮頒感謝狀

聯合報／ 記者王思慧王燕華／花蓮報導
高雄市社福慈善總會在0403地震後募款慰助花蓮受災戶又協助修繕，昨天到花蓮辦成果會。記者王燕華／攝影
高雄市社福慈善總會在0403地震後募款慰助花蓮受災戶又協助修繕，昨天到花蓮辦成果會。記者王燕華／攝影

地震重創花蓮，各界愛心湧入，高雄市社福慈善總會募款逾300萬元，發慰助金也助受災戶修繕；震後蘇花路廊邊坡鬆動，新自強號6月遇土石流出軌意外，司機員陳俊良手部骨折護理師簡曉婷第一時間協助包紮，陳昨天也感謝她的義舉。

0403地震後，高雄市社福慈善總會理事長李昭揚等人從高雄到花蓮，花5天走訪425個案家，5月中在花蓮市、吉安、鳳林、新城等鄉鎮市發放急難救助金8000元至3萬元給118戶。修繕大隊長徐有成、副隊長兼慈善總會副理事長蘇信考等人開車從高雄到花蓮協助修繕，助新城、吉安鄉各1戶重建家園；縣府代祕書長饒忠昨致贈感謝狀。

護理師簡曉婷（右）看到台鐵司機員陳俊良（左）恢復良好，為他感到開心。圖／花蓮慈濟醫院提供
護理師簡曉婷（右）看到台鐵司機員陳俊良（左）恢復良好，為他感到開心。圖／花蓮慈濟醫院提供

另外，台鐵229次新自強號列車6月21日行經秀林鄉和仁隧道南口，撞上溢流大清水溪橋軌面的土石，陳俊良雖機警急煞未造成慘重傷亡，但自己手部粉碎性骨折；花蓮慈院專科護理師簡曉婷在車上協助緊急包紮，手術後一周後出院，目前仍在復健。

簡曉婷回憶，當天搭車回基隆坐第12節車廂，聽到「碰」的一聲，整列車都在搖晃，還聞到燒焦味，受到很大驚嚇，但心想「我是護理師就應該挺身而出」，立即加入救護行列。看到陳俊良恢復良好，她開心送上祝福說「希望以後還能坐到他開的火車」。

花蓮 護理師 骨折

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