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部落違規載登山客 台東先輔導

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東連結屏東的浸水營古道近年成為南迴登山熱點，帶動相關產業，但由於當地路況不佳，多使用4輪傳動的小貨車或吉普車當運輸工具，監理站為保障旅客權益及安全，將與縣府、公所合力輔導在地民眾合法營運，未來取締到違規載客，最高將罰2500萬元。

浸水營古道東起台東大武鄉加羅板部落，西至屏東春日鄉大漢，長約15.4公里，當地路況常因颱風、豪雨欠佳，須搭4輪傳動的接駁車才能順利抵達火車站或公路。但台東監理站接獲投訴，接駁車多是未申請合法營業的私家車，車輛也都不符合現行法規，乘客發生事故或爭議時恐求償無門，將加強取締。

監理站表示，會先辦說明會輔導業者申請合法營業車牌，依規定投保，再偕警方不定時不定點稽查，違規行為若屬實，可處10萬以上、2500萬元以下罰鍰，勒令歇業，吊扣駕照4個月至1年。

不過近日加強取締訊息一釋出，地方反應兩極，大武鄉陳姓鄉民說，若接駁、住宿都不合法，毫無保障，誰願意來？林姓族人抱怨，發財車都幫登山客載物品到火車站居多，很少載人，就算有，也只從登山口載到部落，卻常遭惡意檢舉，重罰等於在斷他們的生計。

台東 火車站 監理站

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