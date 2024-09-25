日本福島縣川內村議會訪花蓮市 交流地震防災措施

日本福島縣雙葉郡川內村議會12人代表團今天拜會花蓮市公所，交流地震防災措施，討論災後如何加快復原進程，改善居民的生活環境，也捐款幫助災民重建。

今年0403地震重創花蓮，市區多棟大樓倒塌、太魯閣國家公園多處坍方封閉。川內村議會議長渡邊一夫說，福島曾歷經過311東日本大地震，對災後復原挑戰感同身受，希望透過實地參訪，了解花蓮市在地震後採取的應對措施，探討如何加快災後復原進程。

交流會由花蓮市社會勞工課員田介軫簡報，說明地震發生後的應變流程，從花蓮縣府成立災害應變中心、市公所的收容中心準備，到物資進駐、與非政府組織（NGO）聯繫合作，並同步處理災民的安置登記等細節。

花蓮市長魏嘉彥表示，目前危險建物大致已拆除，公共設施損壞也逐漸修復，永久中繼屋由花蓮縣政府與慈濟基金會合作動工興建中，花蓮觀光產業振興是目前需要努力的目標。

為表達對台灣災後復原工作的關切，渡邊一夫代表捐贈10萬日圓善款，希望幫助受災住戶加速重建。

另外，在日本石川縣行醫的醫師、石川縣台灣交流促進會理事長陳文筆，0403地震後在當地號召在地民眾募集善款，共募得166萬日圓，日前親自交到魏嘉彥手中。

陳文筆說，石川縣位於能登半島，今年初剛發生規模7.6大地震，當時花蓮市公所員工募捐一日所得幫助日本，這次換日本民眾回報恩情。

魏嘉彥說，地震後收到很多姐妹市、友好城市跨海應援，27日會將來自日本的善款統一發放給花蓮市紅、黃單戶，直接幫助到受災民眾。