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都曾經歷大地震 日本福島、石川縣捐款花蓮助重建

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
在日本石川縣行醫的陳文筆醫師（左四），在4月地震後在當地募得166萬日幣，近日專程造訪花蓮市公所捐出善款。圖／花蓮市公所提供
在日本石川縣行醫的陳文筆醫師（左四），在4月地震後在當地募得166萬日幣，近日專程造訪花蓮市公所捐出善款。圖／花蓮市公所提供

日本福島縣13年前經歷過311東日本大地震，當地雙葉郡川內村村議會代表團一行12人，今天下午拜訪花蓮市公所，捐贈10萬元日幣，也聽取花蓮4月震後相關應變流程，要將避難所運作經驗帶回日本，提升災難應對能力。

川內村議會議長渡邉一夫、副議長高野政義等人今天下午到市公所，聽取社會勞工課簡報，包括地震後縣府成立災害應變中心、市公所準備收容中心，到物資進駐、與非政府組織的聯繫合作，以及處置災民安置登記的細節。

渡邊一夫說，福島也曾經歷311大地震，對災害復原的嚴峻挑戰感同身受，捐出10萬元日幣希望幫助花蓮市受災戶加速重建，也藉由與花蓮市公所交流，互相分享防災經驗。

花蓮市長魏嘉彥說，市內危樓大致上都拆除，震損的公共設施也正逐步修復，安置受災戶的永久中繼屋已動工興建，當前努力目標是振興觀光產業，希望未來雙方有更緊密的交流。

此外，日本能登半島的石川縣今年元旦也因大地震斷水斷電，造成嚴重損失，當時花蓮市公所員工發起一日捐，募款超過50萬日圓送愛到能登半島，兩地結成善緣。0403地震發生後，在當地行醫的石川縣台灣交流促進協會理事長陳文筆醫師，也發起募款，透過慈濟大學教授吳晉暉轉介，日前到市公所捐贈166萬日圓。

魏嘉彥表示，台日關係友好，這筆善款讓災後重建工作可以更順利，也能幫助經濟弱勢家庭，市公所會妥善運用，27日會將來自日本的善款統一發放給市內紅、黃單戶，直接幫助受災民眾。

日本福島縣川內村村議會議長渡邊一夫（左）代表捐出10萬元日幣，由花蓮市長魏嘉彥接受。圖／花蓮市公所提供
日本福島縣川內村村議會議長渡邊一夫（左）代表捐出10萬元日幣，由花蓮市長魏嘉彥接受。圖／花蓮市公所提供
在日本石川縣行醫的陳文筆醫師（左），在4月地震後在當地募得166萬日幣，近日捐給花蓮市公所。圖／花蓮市公所提供
在日本石川縣行醫的陳文筆醫師（左），在4月地震後在當地募得166萬日幣，近日捐給花蓮市公所。圖／花蓮市公所提供

地震 日本 花蓮

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