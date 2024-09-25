都曾經歷大地震 日本福島、石川縣捐款花蓮助重建

日本福島縣13年前經歷過311東日本大地震，當地雙葉郡川內村村議會代表團一行12人，今天下午拜訪花蓮市公所，捐贈10萬元日幣，也聽取花蓮4月震後相關應變流程，要將避難所運作經驗帶回日本，提升災難應對能力。

川內村議會議長渡邉一夫、副議長高野政義等人今天下午到市公所，聽取社會勞工課簡報，包括地震後縣府成立災害應變中心、市公所準備收容中心，到物資進駐、與非政府組織的聯繫合作，以及處置災民安置登記的細節。

渡邊一夫說，福島也曾經歷311大地震，對災害復原的嚴峻挑戰感同身受，捐出10萬元日幣希望幫助花蓮市受災戶加速重建，也藉由與花蓮市公所交流，互相分享防災經驗。

花蓮市長魏嘉彥說，市內危樓大致上都拆除，震損的公共設施也正逐步修復，安置受災戶的永久中繼屋已動工興建，當前努力目標是振興觀光產業，希望未來雙方有更緊密的交流。

此外，日本能登半島的石川縣今年元旦也因大地震斷水斷電，造成嚴重損失，當時花蓮市公所員工發起一日捐，募款超過50萬日圓送愛到能登半島，兩地結成善緣。0403地震發生後，在當地行醫的石川縣台灣交流促進協會理事長陳文筆醫師，也發起募款，透過慈濟大學教授吳晉暉轉介，日前到市公所捐贈166萬日圓。