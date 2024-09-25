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「基隆之星」10件特色伴手禮脫穎而出 納官方禮包推廣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今天舉辦「K STAR基隆之星成果發表會」，公布獲選10件商品，分成四大類別。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天舉辦「K STAR基隆之星成果發表會」，公布獲選10件商品，分成四大類別。記者游明煌／攝影

基隆市政府從29家業者、70件商品選出具有明星潛質的10件伴手禮商品，並藉由青年設計工作坊設計優化，透過階段性規畫，為在地品牌累積量能，今天舉辦「K STAR基隆之星成果發表會」，公布獲選商品，分成四大類別，未來將納入官方伴手禮包設計推廣，也進行跨域產業交流。

基隆市政府今天公布嚴選伴手禮「K STAR基隆之星」獲選商品，分為「新秀之星」、「永續之星」、「人氣之星」及「潮嚮之星」四大類別，各類別商品展現了基隆豐富的天然港灣優勢、鮮味美食小吃、基隆咖啡之都，呈現山海基隆的豐饒與活力。

「新秀之星」主打以2021至2024年間推出的創新商品，獲選商品包含三奇壹號咖啡店「江義隆百年商號-魚型禮盒系列」、沐澧mooni「基隆嶼的秘密擴香組」以及博勝行「口袋飛魚卵香腸」。

「永續之星」強調環保與永續理念，獲選商品包含基隆精釀「參光」、沐澧mooni「咖啡渣永續皂餅禮盒」以及豆豆先生與他的阿肥Mr Bean & Afei「夢嶼號-郵輪咖啡禮盒」。

「人氣之星」獲選商品為基隆兼具口碑人氣、銷售表現優異的代表，包含漁品軒「漁品鮮饌-海鮮米粉竹簍禮盒」、阿里棒棒「啵啵肉乾」和乾記食品「丸進辣椒醬」。

獲選「潮嚮之星」的「雨都上河圖-濾掛咖啡禮盒」，由三奇壹號咖啡店原創設計與製作，將雨都基隆的生活百態與在地文化，結合清明上河圖，製作成套的濾掛咖啡禮盒。

市府產發處長林鼎超說，今年市府揮別往年十大伴手禮的徵選方式，改推出「K STAR基隆之星」，不僅展現了基隆商品多元的特色樣貌，更著力於商品設計優化輔導，讓這些優秀商品有機會走向更大的市場。

中華民國工業設計協會理事長張漢寧表示，本計畫協助獲選商品，進行特色包裝設計及品牌形塑。

市府禮包提案設計師港齋工作室負責人李沁表示，從10件獲選業者商品，納入官方伴手禮包設計，期待藉由官方角度一次性傳遞到各地，並藉此拋磚引玉促成業者自行開發大禮包，連結彼此、壯大自己。

基隆市政府今天舉辦「K STAR基隆之星成果發表會」，公布獲選10件商品，分成四大類別。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天舉辦「K STAR基隆之星成果發表會」，公布獲選10件商品，分成四大類別。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天舉辦「K STAR基隆之星成果發表會」，公布獲選10件商品，分成四大類別。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天舉辦「K STAR基隆之星成果發表會」，公布獲選10件商品，分成四大類別。記者游明煌／攝影
基隆市政府今天舉辦「K STAR基隆之星成果發表會」，公布獲選10件商品，分成四大類別。記者游明煌／攝影
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咖啡店 基隆嶼 設計師

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