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花蓮鳳林遊憩區閒置多年 下月「縱谷大露營」揭神秘面紗

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮鳳林生態遊憩區規畫分三期開發，第一期以四星級營地等級，陸續完成露營區基礎設施。圖／縱管處提供
花蓮鳳林生態遊憩區規畫分三期開發，第一期以四星級營地等級，陸續完成露營區基礎設施。圖／縱管處提供

位於台9線上的花蓮鳳林遊憩區閒置多年，廣大綠地卻大門深鎖令人好奇。交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處整理48公頃的土地，以4星級營地的等級轉型為露營區，將於10月19日舉辦「花東縱谷大露營活動」，透過露營、森旅市集、草地音樂會等多種豐富活動，首揭遊憩區神秘面紗。

鳳林生態遊憩區位置是花東縱谷南來北往必經之地，民眾只知道這邊有一大片原始樹林，卻不知道樹海後是一座青溪原野園區。縱管處長郭振陵指出，遊憩區規畫分三期開發，第一期以四星級營地等級，陸續完成露營區基礎設施，包括車露區、65個搭帳營位、警衛室、販賣部、炊事亭、淋浴間及公廁等設施。

「花東縱谷大露營活動」於10月19日下午2時整揭開序幕，現場有35家在地特色攤商，邀請與多位藝人合作擔任演唱會樂手的「Fun-Loving Studio」、原住民專業舞團「阿勒飛斯文化藝術團體」的精彩演出，免費入場。

當天下午6時提供縱谷好食，成人680元，6歲以下380元，須於10月14日前預訂，從菜單設計到掌杓全部由花蓮雙金主廚葉志龍一手包辦，共計15品的野餐饗宴，發揮產地餐桌料理精神。

還有各項趣味體驗活動，包括高山森林基地「攀樹體驗」、多肉達人田中先生「多肉花藝」、太巴塱紅糯米生活館「祈福手機帶」及阿魯巴染部落手作室「生物植物染」、10月20日上午8時至10時30分，有花蓮縣野鳥學會總幹事帶團近距離賞鳥體驗，以及青陽農園進行植生互動等，體驗活動需於10月16日前預訂完成。

另外，為支持花東在地旅宿業，凡持10月18日、19日、20日花東地區住宿收據或發票或預約紀錄至活動現場，每房單據可獲贈園遊券100元，400個名額送完為止；19日活動當天下午2時至晚上7時可於現場服務櫃台購買園遊券。

更進一步了解活動內容跟相關報名資訊，可輸入關鍵字「花東縱谷大露營」或上官網查詢

位於台9線上的花蓮鳳林遊憩區閒置多年，縱管處整理48公頃的土地，以4星級營地的等級轉型為露營區，將於10月19日舉辦「花東縱谷大露營活動」。圖／縱管處提供
位於台9線上的花蓮鳳林遊憩區閒置多年，縱管處整理48公頃的土地，以4星級營地的等級轉型為露營區，將於10月19日舉辦「花東縱谷大露營活動」。圖／縱管處提供
花蓮鳳林遊憩區閒置多年，縱管處整理48公頃的土地，轉型為露營區。圖／縱管處提供
花蓮鳳林遊憩區閒置多年，縱管處整理48公頃的土地，轉型為露營區。圖／縱管處提供

花東縱谷 花蓮 露營區

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