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台東推廣慢食12年 受邀赴義大利參加全球慢食年會

中央社／ 台東縣25日電
台東縣政府推動國際慢食運動，受邀到義大利參加全球慢食年會，24日由台東縣長饒慶鈴（前右6）領軍前往當地，駐米蘭台北辦事處長林讚南（前右5）到場接機，盼攜手向全球展示台東豐富多元的飲食文化。（中央社）
台東縣政府推動國際慢食運動，受邀到義大利參加全球慢食年會，24日由台東縣長饒慶鈴（前右6）領軍前往當地，駐米蘭台北辦事處長林讚南（前右5）到場接機，盼攜手向全球展示台東豐富多元的飲食文化。（中央社）

台東縣政府推動國際慢食運動，今年2月成立全台第一個縣市層級的國際分會「國際慢食台東分會」，縣長饒慶鈴昨天率隊前往義大利參加全球慢食年會。

國際慢食台東分會（Slow Food Taitung Taiwan）精選7名傑出「慢食廚人」，包括蓋亞那工作坊、出力釀、旗遇海味、共農共食、日出禾作、恰比兔子、艾蘭哥爾咖啡等，攜帶部落小米、在地風味咖啡等特色台東手作產品，共同參與在義大利杜林舉行的全球慢食年會。

台東縣府今天發布新聞稿指出，團隊抵達後，由駐米蘭台北辦事處長林讚南接機。林讚南肯定台東縣府推廣食農教育及特色農產品的耕耘，盼攜手向全球展示台東豐富多元的飲食文化。

饒慶鈴說，去年台東首度舉辦慢食國際論壇，吸引義大利慢食總部高層成員及印度、菲律賓多位慢食實踐者前來，充分肯定台東縣的慢食運動發展，今年更進一步走向國際，展現台東12年來發展慢食運動的成果。

她說，這次受邀於國際年會設展，是一項光榮且具責任感的使命，未來分會將肩負起推動台東地區慢食運動的重要任務，也期盼能成為台灣與全球慢食組織之間的重要橋梁。

台東 義大利 運動

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