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傳敬師禮僅發100元 宜縣：發200元禮券8800人對象最廣

中央社／ 宜蘭25日電
教師節將至，宜蘭縣政府教育處25日表示，為支持社會福利機構，令師道得以傳承、讓愛延續人間，今年敬師禮採用200元聯合勸募愛心禮券，在消費同時也能為社會公益略盡棉薄之力。（中央社）
教師節將至，宜蘭縣政府教育處25日表示，為支持社會福利機構，令師道得以傳承、讓愛延續人間，今年敬師禮採用200元聯合勸募愛心禮券，在消費同時也能為社會公益略盡棉薄之力。（中央社）

網傳全台各縣市教師節禮物，宜蘭縣僅發放100元，縣府教育處今天表示，贈送200元愛心禮券，對象包含所有公私立高中、國中小及幼兒園教職員工共8800名，發送對象層面最廣。

宜蘭縣政府教育處今天表示，為支持社會福利機構，師道得以傳承，讓愛延續人間，敬師禮採用聯合勸募禮券，在消費同時也能盡份棉薄之力，對象更是包含各公私立高中職、國中小（含國小附幼）教職員工，共8800名。

教育處指出，除愛心禮券外，縣府並推出「觀光休閒有禮」，宜蘭縣20家觀光工廠、博物館、休閒農業專區提供敬師月優惠活動。另外，從9月28日至明年7月31日，邀請教職員工至力麗馬告生態園區棲蘭神木園一起找孔子神木，完成預約後憑服務證享新台幣650元入園優惠價。

至於基隆市方面，市政府教育處表示，為感謝老師的辛勞，市府在教師節前發放敬師金300元禮券給市屬高中、公私立國中小、幼兒園老師，總計3790名，對象包括教師、外籍英語教師、教官、專業運動教練、教保員、助理教保員、代課教師和代理教師。

宜蘭 教師節 禮券

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