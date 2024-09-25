罷樑公告印製10月10日前送家戶 中選會：勿夾任何資料

基隆市長謝國樑罷免案將10月13日投票，中選會主任秘書謝美玲，今天率相關業務人員視察罷免公告內容印製作業。中選會表示，10月10日前會將罷免公告內容分送各家戶，已要求基隆市選舉委員會及各區公所，分送公告內容及投票通知單時，切勿夾帶任何資料，維護罷免公平性。

中選會指出，已在9月3日公告基隆市第19屆市長謝國樑罷免案之投票日期、投票起、止時間、罷免理由書、答辯書、罷免活動期間之起、止日期及每日罷免活動之起、止時間等事項。

中選會表示，罷免公告內容是協助民眾瞭解投票資訊、罷免理由書及答辯書的重要管道，為協助民眾獲得充分資訊，基隆市選舉委員會將於10月10日前，將罷免公告內容分送選舉區內各戶。