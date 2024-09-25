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罷樑公告印製10月10日前送家戶 中選會：勿夾任何資料

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
中選會主任秘書謝美玲，今天率相關業務人員視察罷免公告內容印製作業。圖／基隆市選委會提供
中選會主任秘書謝美玲，今天率相關業務人員視察罷免公告內容印製作業。圖／基隆市選委會提供

基隆市長謝國樑罷免案將10月13日投票，中選會主任秘書謝美玲，今天率相關業務人員視察罷免公告內容印製作業。中選會表示，10月10日前會將罷免公告內容分送各家戶，已要求基隆市選舉委員會及各區公所，分送公告內容及投票通知單時，切勿夾帶任何資料，維護罷免公平性。

中選會指出，已在9月3日公告基隆市第19屆市長謝國樑罷免案之投票日期、投票起、止時間、罷免理由書、答辯書、罷免活動期間之起、止日期及每日罷免活動之起、止時間等事項。

中選會表示，罷免公告內容是協助民眾瞭解投票資訊、罷免理由書及答辯書的重要管道，為協助民眾獲得充分資訊，基隆市選舉委員會將於10月10日前，將罷免公告內容分送選舉區內各戶。

中選會說，已要求基隆市選舉委員會及基隆市各區公所在分送罷免公告內容及投票通知單時，應秉持依法公正原則，切勿夾帶任何資料，不得有違反行政中立情事，以維護罷免公平性。

中選會主任秘書謝美玲，今天率相關業務人員視察罷免公告內容印製作業。圖／基隆市選委會提供
中選會主任秘書謝美玲，今天率相關業務人員視察罷免公告內容印製作業。圖／基隆市選委會提供

基隆市選舉 投票 罷免

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