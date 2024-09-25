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罷免案下月13日投票 謝國樑：未來17天「狂風暴雨」已有心理準備
基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票，謝國樑今天在網路節目「中午來開匯」，接受主持人黃光芹訪問說，對投票結果有信心，對未來17天的「狂風暴雨」，也已有心理準備。
公民團體「山海公民拆樑行動」發起連署罷免謝國樑，中選會審查後宣布成立，10月13日投票。支持與反對罷免陣營近期動作頻頻，各自號召民眾支持。
謝國樑今午接受網路直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹訪問，黃分析對罷謝的觀察，指一開始拆樑團體很勇猛，今年5月「青鳥飛出來」，罷謝聲勢高漲。後來情勢逆轉，民進黨基隆市議長童子瑋日前也承認，罷免氣勢已被逆轉，變成仰攻，詢問謝國樑一路走來的心得及未來戰略。
謝國樑表示，近期國民黨主席朱立倫，還有同黨縣市長、立委全來基隆相挺，讓更多人理解罷免案。如今多數基隆人不贊成罷免，因為沒有正當性。他上任未滿兩年，一直努力做事。基隆人很良善。政壇除非被判刑或有重大瑕疵，否則沒有人被罷免。基隆罷免案，很多人心裡有譜，跟政黨有關。
謝國樑說，罷免是公民權，但是美國州長罷免例子不多，應是例外作法。以前是做了什麼（錯事）所以被罷免，但現在是席次少所以要罷免，贏得比較少，所以被列入罷免標的。他的罷免案成敗，不只關係到他自己和市府團隊，也跟全國政局穩定、明年大罷免時代發展有關。有人要罷免，就有人要扛住，大多數台灣人要安定。
謝國樑也在節目中說明東岸停車場（含商場）招商、轉運站營運招標、公車故障率、電動機車發放等爭議，並列舉行人友善、騎樓整平等施政成績，爭取民眾認同，並呼籲不同意罷免的民眾，10月13日一定要出門投票。
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