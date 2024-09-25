傳授羅廷瑋心法 謝國樑：罷免案一定會來 要跟大家團結
立法院藍白黨團處理總預算案暫緩列案，國民黨台中立委羅廷瑋投票時「棄權」，今天鞠躬致歉。迎戰罷免案的基隆市長謝國樑傳授心得說，不要想(罷免)會不會來，它一定會來，平常工作要做好，一定要跟大家團結。
公民團體「山海公民拆樑行動」發動連署罷免謝國樑，中選會審查後成立，10月13日投票。支持與反對罷免陣營近期動作頻頻，各自號召民眾支持。謝國樑今午接受網路直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹訪問，談論罷免案發展至今的點點滴滴。
黃光芹說，民進黨要過半，明年要罷免7、8名立委，羅廷瑋有點怯戰畏戰，怕得罪民進黨，怕被罷免，投棄權票。謝國樑面臨罷免案是第一張骨牌，擋下了就是「1人護全黨」，羅廷瑋也就不必那麼害怕了，請謝給怕被罷免的立委「教戰心經或祕訣」。
謝國樑表示，立委選舉結束，多數人剛選上就有人說要罷免。民進黨不會在所有選區推動罷免，而是會去找破口出來，像基隆就是縣市長罷免的第一個破口。他是當事人，當選第3天就有人說要罷免他，等了一整年，從罷免第1、2階段一路至今，該來的終於來了。
「一開始心情真的起伏很大」，謝國樑說，一開始國民黨中央冷出理，到了第2階通過前，決定改變策略，黨中央也在旁大力協助，給了他很多溫暖，到現在他的內心覺得很平靜。
謝國樑表示，基隆市長罷免案成敗，攸關明年的立委罷免局勢，他會好好的把市政成績端出來給大家看，因為施政成績占一定比重。選舉策略也很重要，大家有沒有幫忙也有差，雙頭並進，號召民眾不同意罷免的成效就會慢慢顯現出來。
羅廷瑋原訂23日晚間到基隆聲援謝國樑，因為謝國樑要處理積水復原工作暫緩。謝說，現在要全黨一心，除了他面臨罷免戰，明年立委罷免戰一定會更多。他有責任，他的選戰一定要打好，羅和其他委員也要一起努力。國民黨在基隆罷免案很團結，這個團結力要延續明年的罷免戰。
謝國樑認為，這次基隆市長罷免案，是團結的國民黨在幫助他，反觀民進黨的市議員，想衝怕衝，想衝又不敢衝。大家說他不衝，覺得好像不對又出手，可以看到他們多次反覆。民進黨一直主張罷免案是公民團體的行為，不是他們的所為。只是民進黨有沒有介入，這個問題還需要討論嗎？
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