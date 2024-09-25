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出錢又出力 高雄慈善總會慰助花蓮震災戶還幫修繕房屋

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
高雄市社福慈善總會在0403地震後募款慰助花蓮受災戶又協助修繕房舍，讓震災戶安心居住。圖／高雄市社福慈善總會提供
高雄市社福慈善總會在0403地震後募款慰助花蓮受災戶又協助修繕房舍，讓震災戶安心居住。圖／高雄市社福慈善總會提供

花蓮0403地震震損紅、黃單戶達2000戶，高雄市社福慈善總會募款逾300萬元，發放118戶弱勢受災戶現金，暫解燃眉之急，也協助修繕2戶震損家戶，出錢又出力，今天在花蓮分享成果，修繕副隊長蘇信考說，「只想讓受災戶有個安心居住的家」。

高雄市社福慈善總會得知地震重創災情，第一時間動起來，募得311萬餘元，經聯繫花蓮縣府，透過在地鄉鎮公所、社福單位轉介弱勢戶，由理事長李昭揚帶著社工們，從高雄來到花蓮，花5天走訪425個案家，確認需求，5月中旬在花蓮市、吉安、鳳林、新城等鄉鎮市發放急難救助金給118戶，每戶8000元至3萬元不等，讓受災戶暫解燃眉之急。

訪視過程中，慈善總會人員發現弱勢戶住家老舊，又因地震受損，不堪居住，決定發起修繕行動。修繕大隊長徐有成、副隊長也是慈善總會副理事長蘇信考等人又到花蓮，訪視案家、丈量，到開三台貨車從高雄載材料、工班到花蓮投入修繕，跑了好幾趟，一直到上個月終於完工，助新城、吉安鄉各一戶重建家園。

李昭揚今天與副理事長蘇信考、劉水成及多位善心人士、社工，到花蓮婦幼親創園區播放紀錄影片分享修繕過程。蘇信考說，訪視時看到家戶十分老舊，就跟理事長說，一定要幫忙。

他表示，團隊號召建築業專業人士、社會工作者及當地居民共同參與，把殘破的門、窗、鐵皮屋頂全部拆光，安裝新鐵皮、鋼架等，地板、牆面加強，重新釘上天花板又全面上漆，室內配線也要重拉，屋子煥然一新，希望震災戶安心居住。

縣府代理祕書長饒忠送上感謝狀，感謝高雄慈善總會的愛心和奉獻，讓受災戶看到社會的溫暖與力量。李昭揚說，這次善心行動，要感謝企業、民眾慷慨解囊，捐助資金和建材，希望花蓮未來無災無難，以後會常來觀光。

高雄市社福慈善總會在0403地震後募款慰助花蓮受災戶又協助修繕，今天到花蓮辦成果會。記者王燕華／攝影
高雄市社福慈善總會在0403地震後募款慰助花蓮受災戶又協助修繕，今天到花蓮辦成果會。記者王燕華／攝影
高雄市社福慈善總會在0403地震後募款慰助花蓮受災戶又協助修繕房舍，讓震災戶安心居住。圖／高雄市社福慈善總會提供
高雄市社福慈善總會在0403地震後募款慰助花蓮受災戶又協助修繕房舍，讓震災戶安心居住。圖／高雄市社福慈善總會提供

受災戶 地震 花蓮

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