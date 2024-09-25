延宕2年兩次流標 基隆生命典藏館近3萬塔位終於動工

基隆市立納骨塔老舊且有安全疑慮，市府計畫改建為生命典藏館，但工程延宕2年多，還流標兩次，民眾苦等，市府減少骨灰櫃數量，並從最有利標改採價格標，第三次終於發包，今天動工，有近3萬塔位。將興建地下1樓、地上6樓鋼筋混凝土現代化建物，預定116年完工啟用。

新建生命典藏館為地下1樓、地上6樓鋼筋混凝土建築物，新規畫塔位數量，個人骨灰櫃1萬9712個、雙人骨灰櫃540對、個人骨骸櫃4288個、靈位牌5000個。新招標塔位數量，從3萬6380個減為2萬9540個。

總經費4億7千多萬元，新規畫骨灰櫃數量比較少是因為做減項，舊塔拆掉原址重建，原有1萬2千個骨灰罈先移到他置暫置，完工後再移回來。後續將視容納情形分期分段施作，保留後續擴充可能。

基隆市政府民政處表示，現有市立納骨塔已啟用40年以上，考量目前骨灰櫃設計為開放式櫃位且無設櫃門，再加上無障礙環境需求、外牆磁磚剝落等情形，評估有重新改建的必要，不過全案直至今年6月才正式完成發包，8月取得建照。

市長謝國樑今天率市府民政處長張淵翔、副議長楊秀玉等多位議員出席，謝國樑說，市民非常關心納骨塔改建工程進度，他上任後列為重大列管案件，要求民政處長於每周二的市務會議報告生命典藏館的辦理進度；不過好事多磨，歷經兩次流標，如今終於動工。