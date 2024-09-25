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宜蘭搶救三星蔥移地育苗初現成果　4.5公噸健康種苗返鄉

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
經過網室栽培、移地育種的種苗，較一般的青蔥更能抵抗軟腐病，單位面積可提升約28%的產量。記者陳敬丰／攝影
經過網室栽培、移地育種的種苗，較一般的青蔥更能抵抗軟腐病，單位面積可提升約28%的產量。記者陳敬丰／攝影

三星蔥是宜蘭三星鄉標誌性作物，近年受到極端天氣與病蟲害影響，產量大幅下降，縣府、農會農業部合作，去年開始移地育種，夏天時在高海拔的大同鄉栽培種苗，今年成果初步展現，9月底到10月初將陸續移回4.5公噸健康種苗，預計可採收約13.5公噸的青蔥。

三星蔥2019年巔峰時期可產出約9000公噸，創造5億元產值，然而近年產量逐年下滑。三星地區農會指出，受到極端天氣影響，青蔥容易罹患軟腐病，加上甜菜夜蛾等病蟲害肆虐，產量比起巔峰時期下降了一半左右，栽種面積也從2021年的443公頃下降到今年的337公頃。

為了搶救三星蔥，農會推出多項計畫，其中之一就是育種。青蔥的栽培方式是分株栽培，經過多次分株的青蔥容易留存病毒，導致生長勢弱、矮化減產，農會、縣府與農業部花蓮農改場、農試所等單位合作，2021年開始在三星設立網室培植原原種苗。

根據農試所的技術轉移資料，網室培育且篩檢過後的無特定病毒種苗，比起經過多次分株的青蔥，罹患軟腐病的比例下降16.8%，缺株的比例下降19.6%，單位面積產量增加28%；種苗計畫的第二步，就是夏天時移植無病毒種苗到高海拔地區。

縣府農業處指出，大同鄉四季與南山地區海拔約800到1200公尺，溫度較平地低攝氏7到8度，病蟲害較少，適合6到7月盛夏時節轉作青蔥；去年夏天首次試作0.6公頃的三星蔥保種圃，農民普遍肯定，今年擴大面積到2.5公頃，9月底開始陸續採收種苗，移回平地栽種。

三星農會表示，目前預估採收的種苗數量為4.5公噸，運回平地後大約是7到8公頃的栽種面積，以過去經驗估計，起碼可以收成3倍的產量，約13.5公噸；目前成果初步展現，明年將擴大四南地區的種植面積到3公頃，待四南地區農民栽培管理技術更成熟，會逐步增加到5公頃、8公頃。

三星農會估計，今年栽培的4.5公噸種苗，可以產出約13.5公噸的青蔥。記者陳敬丰／攝影
三星農會估計，今年栽培的4.5公噸種苗，可以產出約13.5公噸的青蔥。記者陳敬丰／攝影
宜蘭三星地區農會與縣府、農業部合作推動移地育種計畫，取得初步成果，縣長林姿妙（左七）等人下田祝賀。記者陳敬丰／攝影
宜蘭三星地區農會與縣府、農業部合作推動移地育種計畫，取得初步成果，縣長林姿妙（左七）等人下田祝賀。記者陳敬丰／攝影
三星農會為了搶救三星蔥，推動移地育種計畫，今年在大同鄉栽種2.5公頃種苗，近日陸續運回4.5公噸種苗下山栽種。記者陳敬丰／攝影
三星農會為了搶救三星蔥，推動移地育種計畫，今年在大同鄉栽種2.5公頃種苗，近日陸續運回4.5公噸種苗下山栽種。記者陳敬丰／攝影

病毒 農會 農業部

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