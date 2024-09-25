綠批淹水夜內湖豪宅睡大覺自清片公器私用 謝國樑反駁

基隆市22日晚間到23日凌晨大雨造成淹水災情，拆樑團體質疑市長謝國樑22日晚上在內湖豪宅睡大覺，市府嚴詞否認並公布二段市長座車出入影片證明，民進黨議員鄭文婷今天再控市長「公器私用」，為何可公布警方的路口監視器？市府回應，任何人都可合法調閱監視器，並無特權一說。

鄭文婷說，從市市府公布監視器畫面可以看出藍色休旅車22日晚上9時07分駛入謝國樑家中，23日上午9時05分才同一車出門上班，可見得22日深夜12點到2點謝國樑確實沒有外出勘災，也不是坐鎮在災害應變中心。她質疑民眾深夜2、3點還在忙著舀水搬東西救災，可是謝國樑卻在家裡睡覺沒有起身，這不打緊，第二天早上民眾還在清家裡的淤泥時，謝國樑卻是出門去見幫固樑的國民黨高官。

鄭文婷點名基隆市警察局局應公開說明該段路口監視器畫面究竟是怎麼流出的，有沒有公文函調，眾所周知一般民眾非法定原因是無法取得路口監視器畫面，為何昨天市府會流出？

基隆市政府發言人呂謦煒表示，從氣象署發布豪雨特報後，119勤務中心與1999即時監測災情就隨時回報消防局長，謝市長也同步掌握災情。

呂謦煒說，基隆市水災應變中心為強化三級開設，謝市長除了第一時間在應變中心掌握災情外，夜間積水發生時，第一時間就指揮消防局、警察局、區公所等相關局處前往處置及救災；另外，任何人都可合法調閱監視器，並無特權一說。