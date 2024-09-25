拆樑固樑新戰場…基隆轉運站欠薪誰之過 藍綠互諷

基隆城際轉運站營運業者積欠薪資，誰扛責任成藍綠固樑拆樑新戰場。民進黨議員昨諷刺市長謝國樑「政治不難，推給前市長就好」；國民黨基隆市黨部則說，謝上任後一直在收爛攤子，諷「前市府好處要拿，壞事不擔。」

林右昌任內發包興建城際轉運站，卸任前快速決標，引進營運廠商。轉運站今年7月1日啟用，營運廠商員工日前爆出已2個月沒拿到薪水。業者回應，延遲的薪資將陸續發放，9月薪資會如期發放。

民進黨議員開記者會批林市府只要有缺失或管理問題，謝市府就說在「擦屁股」。鄭文婷說，城際轉運站營運廠商2022年得標，當時工程進度只剩1%，謝國樑上任後硬是等了1年半才啟用，都是謝自己捅出來的漏子，「請問你在擦甚麼屁股」？議員吳驊珈呼籲不要只有藍綠，沒有是非。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟昨赴黨中央說，林市府爭議連環爆，不思檢討還大言不慚要謝負責。國政基金會副執行長凌濤表示，罷樑團體應拿出道德勇氣，檢驗林的腐敗政績，證明未被民進黨操控。國民黨發言人楊智伃說，罷樑團體提出的理由都有林右昌的影子，真的覺得可以把一切推給謝國樑？

另外，罷樑團體在社群指部分民眾在交流道附近掛出罷樑布條與海報，表達感謝；黃申棟說，罷樑團體不制止支持者違法、危險的行為，還在臉書發文表示感謝，公然鼓勵違法，毫無社會責任，他將向高公局具名檢舉，呼籲依法拆除。