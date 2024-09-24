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廠商欠薪綠批推責 謝國樑：不用急幫前市府澄清

中央社／ 基隆24日電
基隆轉運站營運業者傳積欠員工薪水，基隆市長謝國樑表示已研議接管等方案，保障通勤族權益；業者稱9月薪水就會如期發放。圖／聯合報系資料照片
基隆轉運站營運業者傳積欠員工薪水，基隆市長謝國樑表示已研議接管等方案，保障通勤族權益；業者稱9月薪水就會如期發放。圖／聯合報系資料照片

基隆城際轉運站營運商積欠員工薪資，基隆市議會民進黨團今天舉行記者會，批評市長謝國樑藉機拖延轉運站，卻把責任推給前市府。謝國樑說，民進黨團不用急著幫前市府澄清。

基隆市議員施偉政表示，謝國樑這陣子的心聲就是「政治不難，推給前市長就好」，對於前市府的重大建設，只要有任何缺失或管理問題，就回應是在幫前市府擦屁股。

基隆市議員鄭文婷說，城際轉運站營運商美得泰公司是在2022年得標，當時工程進度只剩下1%未完成，但謝國樑上任後，卻藉機拖延，讓1%的工程進度硬是等了1年半才啟用，請問全台灣有哪個廠商禁得起空轉消耗。

鄭文婷說，難道謝國樑有用市府公帑幫美得泰公司給付工資，否則積欠工資也只是廠商與員工間的勞資爭議，請問謝國樑在擦什麼屁股，現在的問題都是謝國樑捅出來的簍子。

市議員吳驊珈表示，城際轉運站1%的工程進度，造成了營運商1年半沒有收入，但仍要支付市府權利金，不公平的履約狀況，市府該如何處理，另外，為何市府差別待遇，針對微風東岸商場，卻動用公權力破門點交，呼籲謝國樑不要只有藍綠，沒有是非。

謝國樑表示，市府希望美得泰公司不會停擺或倒閉，美得泰公司積欠員工薪資，市府也是從網路得知，已請交通處積極協調。市府看待城際轉運站營運商問題時，都希望能協助解決，但如果最後無法營運，市府也要有相關因應措施，因為這會影響民眾的權益。

謝國樑說，民進黨團不用急著幫前市府澄清、辯解，大家應該先冷靜檢視城際轉運營運上究竟是否會有問題，這才是民進黨團應該關心的事。

基隆 民進黨 謝國樑

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