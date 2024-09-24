基隆眷村文化節「來趣柑仔店」 古早遊戲闖關拿配給券

2024基隆眷村文化節10月5、6日，在沙灣歷史文化園區登場，基隆市文化局今天舉辦宣傳活動，會場吃、喝、玩樂主題全圍繞「懷舊‧玩舊」，邀請民眾參加。完成玩古早味闖關遊戲，就能獲得限量市集配給券，消費集點也能集點兌換小禮物。

文化觀光局表示，早年還沒有大型連鎖超商出現的時代，被稱為「柑仔店」的雜貨店，在眷村不僅是人們日常生活的重要支持，更是鄰里間交流、聚會和孩子們買糖，一同集合玩耍的場所，象徵著眷村文化中的凝聚力和人們間的緊密情感。

今年的眷村文化節系列活動圍繞柑仔店主題，挑選基隆在地特色店家打造眷味市集，現場並打造眷村日常生活情境展裝置「聚在一起玩的柑仔店門口」、「咻碰!大型彈珠台」、「來一顆甜在嘴裡 巨大糖果罐」。

會場還有國旗旗海飄飄與校園互動留言板，可讓民眾拍照紀念，並體會滿濃濃懷舊氛圍。同時少不了精采的舞台表演活動輪番上陣，邀請民眾趁著周末假日攜伴參加，找回兒時純真及體驗早年生活風情。

基隆市長謝國樑表示，近年復古懷舊不斷地在各個領域掀起熱潮，希望今年基隆眷村文化節系列活動，帶領民眾回到童年時光，再次體驗眷村文化的美好情懷。古早味遊戲闖關設計尪仔標、竹槍射擊、跳格子與踢毽子關卡，藉由趣味的童年遊戲，創造不同世代間的共同記憶。

基隆市文化觀光局長江亭玫說，今年眷村文化節透過市集展售、闖關遊戲挑戰、裝置藝術展出、經典歌曲與傳統技藝的演出，兼顧視覺、聽覺與觸覺等感官體驗，重現舊時眷村鄰里文化氛圍，能讓民眾重溫兒時回憶，更讓年輕族群體驗眷村人情味，延續過去美好的眷村生活，使眷村文化能存在於不同世代的記憶中。

基隆巷弄之間還有部分柑仔店仍在營業，持續提供鄰里日常生活需求，並成為聯繫社區情感的臍帶。江亭玫邀請民眾悠遊基隆山海城市時，也可以尋訪這些古早味柑仔店。