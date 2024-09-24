台東中毒案 饒慶鈴：尊重原民飲食文化 勿臆測判斷案情

台東農藥食物中毒造成3死案，重症案家屬在縣長饒慶鈴臉書留言希望協助釐清。人在新加坡推廣慢食節的饒，透過縣府新聞稿呼籲大家尊重原民飲食文化，並重視食安科學，理性看待中毒案，勿妄加臆測判斷案情。

饒慶鈴表示，小米不僅是原民文化的象徵，也是台灣人引以為傲的飲食資產；近年來，小米在國際上逐漸受到重視，成為推廣台灣多元文化的代表之一，希望透過此次事件，引發更多人對於原民文化的理解與尊重。

她也強調飲食安全的重要性，大家應秉持理性與科學的態度，正確看待此次事件；發生原因檢警仍在調查中，任何過早的判斷或臆測都可能對社會及族群間帶來負面影響，期待事件及早水落石出，回歸正常生活。

台東金峰鄉賓茂部落日前發生集體中毒案，造成3死9住院治療，引發社會各界高度關注，檢警專案小組仍持續釐清、偵辦中。不過，事件發生至今，也讓外界不斷臆測，間接或直接影響部落和諧及對原民飲食文化誤解。

縣府原民處說明，這次事件部分輿論將原民飲食文化有不好的聯想，希望外界能夠理解，任何文化中的飲食傳統都有其深厚的歷史背景和獨特性，不要因個別事件將其妖魔化或汙名化，傷害原民部落。

原民處強調，將繼續支持與推廣原民傳統文化，同時在部落飲食安全加強宣導及落實，確保族人的健康與安全。