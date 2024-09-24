花蓮入選麻省理工學院創業計畫 串連國際資源發展創生

花蓮縣長徐榛蔚宣布，花蓮縣成功入選2024至2026年第11屆麻省理工學院區域創業加速計畫，將效法芬蘭、日本福岡等地區，深入學習推動地方創新生態系的發展，各產官學單位可派人到美國受訓，讓花蓮連結全球創新城市，並且獲得發展創業生態策略、創新政策的知識。

麻省理工學院區域創業加速計畫（MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program，簡稱MIT REAP）主要目的為加強創新驅動能量，帶領企業及研究單位與國際創新思維接軌，串連國際新創資源，藉以帶動城市經濟成長、創造就業機會及協助產業轉型升級。

徐榛蔚表示，MIT REAP強調區域創新生態始於領導者成功連結政府、企業、創業投資、學研機構、新創等多元利害關係人，組成推動創新生態發展的核心團隊。花蓮成功入選MIT REAP的關鍵就在於，包括慈濟慈善基金會、慈濟醫療法人、福泰飯店集團、東華大學及工研院中分院和產業服務中心等核心夥伴的全力支持。

徐榛蔚指出，永續是花蓮的日常，很榮幸花蓮成功入選MIT REAP，面對全球快速變遷與人才競爭，需要更多的創新人才，必須打造更友善的國際創業環境，才能發展超越GDP的福祉經濟。感謝參與花蓮MIT REAP的團隊夥伴，也期許縣府團隊善用計畫擁抱創新與未來思維，與核心夥伴推動花蓮成為創新與創業者的城市實驗室，讓花蓮成為台灣第一個福祉健康及循環經濟的國際創新特區。

慈濟醫療財團法人執行長林俊龍表示，慈濟多年來致力於人本醫療，發展慈悲科技，累積巨大創新能量。透過MIT REAP，慈濟將進一步整合所推動的計畫，如國際防災與救災訓練中心與中草藥園區等，建構完整的創新生態系，讓世界各地有需要的人都能受惠於慈濟的創新與應用。