淹水夜在內湖豪宅睡覺？謝國樑公布返家、出門畫面駁斥

基隆市昨天凌晨下大雨多處淹水，推動罷免團體和綠營質疑市長謝國樑人在內湖豪宅過夜。謝國樑今天公布前晚返家、昨早出門影像，駁斥指控要合於事實，不要越到投票，指控越瘋狂。有綠營議員認為，謝公布兩段畫面，仍無法釋疑。

基隆市昨天凌晨零點到兩點間雨勢加大，南榮河水位升高，市區排水溝無法正常排水，導致並非易淹水地區的南榮路段淹水，不少商家蒙受損失，也有車輛泡水。

推動罷免的山海公民拆樑行動昨天就提出質疑，指近幾天全台各地都有長時強降雨，各處都有淹水，基隆也不例外。高累積雨量造成淹水或許是必然，「人在內湖豪宅的謝市長」，真的有能力針對災情緊急應變嗎？

民進黨基隆市議員鄭文婷今天說，民眾昨天發現家裡淹水了，卻沒有沙包等救災物資可用，眼睜睜看著財產泡水時，請問謝國樑當時人在哪裡？有媒體說謝在內湖豪宅睡覺，這是怎麼回事？希望謝說清楚，當時人到底在在哪裡？

謝國樑上午表示，他絕對沒有在內湖睡大覺，這幾年在內湖也沒有任何住所。罷免案投票在即，民進黨越扯越誇張，跟罷免團體理應外合，他會保留法律追訴權，適時提告。

基市府今天下午公布謝國樑前晚乘車回家，以及昨早乘車出門兩段道路監視器影片，表示謝國樑22日晚間9點7分返回基隆中正區信四路住處，隔天早上9點5分出門。期間並未離開基隆住處，並隨時關注災情，指揮各局處應變救災。