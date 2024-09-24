聽新聞
0:00 / 0:00
淹水夜在內湖豪宅睡覺？謝國樑公布返家、出門畫面駁斥
基隆市昨天凌晨下大雨多處淹水，推動罷免團體和綠營質疑市長謝國樑人在內湖豪宅過夜。謝國樑今天公布前晚返家、昨早出門影像，駁斥指控要合於事實，不要越到投票，指控越瘋狂。有綠營議員認為，謝公布兩段畫面，仍無法釋疑。
基隆市昨天凌晨零點到兩點間雨勢加大，南榮河水位升高，市區排水溝無法正常排水，導致並非易淹水地區的南榮路段淹水，不少商家蒙受損失，也有車輛泡水。
推動罷免的山海公民拆樑行動昨天就提出質疑，指近幾天全台各地都有長時強降雨，各處都有淹水，基隆也不例外。高累積雨量造成淹水或許是必然，「人在內湖豪宅的謝市長」，真的有能力針對災情緊急應變嗎？
民進黨基隆市議員鄭文婷今天說，民眾昨天發現家裡淹水了，卻沒有沙包等救災物資可用，眼睜睜看著財產泡水時，請問謝國樑當時人在哪裡？有媒體說謝在內湖豪宅睡覺，這是怎麼回事？希望謝說清楚，當時人到底在在哪裡？
謝國樑上午表示，他絕對沒有在內湖睡大覺，這幾年在內湖也沒有任何住所。罷免案投票在即，民進黨越扯越誇張，跟罷免團體理應外合，他會保留法律追訴權，適時提告。
基市府今天下午公布謝國樑前晚乘車回家，以及昨早乘車出門兩段道路監視器影片，表示謝國樑22日晚間9點7分返回基隆中正區信四路住處，隔天早上9點5分出門。期間並未離開基隆住處，並隨時關注災情，指揮各局處應變救災。
鄭文婷看過畫面後說，兩段畫面無法證明謝國樑當晚未在內湖睡覺，車子是謝自己開的嗎？裡面坐的人是他嗎？謝家1樓不只可停1輛車，前晚9點到昨早9點，謝家都沒有其他的車出入嗎？謝國樑說他絕對沒有在內湖睡大覺，那他在那裡睡大覺？或在那裡做什麼大事，為什麼都沒有出來勘災？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言