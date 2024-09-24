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青年社團聯合捐贈近10萬元 助花蓮震災戶重建家園

中央社／ 花蓮縣24日電
來自台灣、日本的5個青年社團，攜手捐贈新台幣9萬8820元給花蓮市公所慈愛基金，專款用於協助0403地震受災戶重建家園，市長魏嘉彥（前右4）日前代表受贈，並頒發感謝狀。（中央社）
來自台灣、日本的5個青年社團，攜手捐贈新台幣9萬8820元給花蓮市公所慈愛基金，專款用於協助0403地震受災戶重建家園，市長魏嘉彥（前右4）日前代表受贈，並頒發感謝狀。（中央社）

來自各地的5個青年社團，攜手捐贈新台幣9萬8820元給花蓮市公所慈愛基金，專款用於協助0403地震受災戶重建家園。日前在公所舉行捐贈儀式，市長魏嘉彥代表受贈，並頒發感謝狀。

參與捐贈的5個青年社團來自台灣與日本，分別是本地社團花蓮縣花蓮國際青年商會、基隆的雞籠山國際青年商會，台中的神岡國際青年商會、以及來自日本的青商會一般社團法人町田青年會議所及一般社團法人犬山青年會議所。

5青年社團長期致力於公益活動與國際間的合作交流。此次透過聯合捐贈，展現跨國合作的力量，也傳遞出青年團在面對災難時的關懷與責任。

魏嘉彥表示，非常感謝來自各地的青年社團的善心與愛心，青年社團展現出來的社會責任感，不僅支持花蓮，也讓花蓮民眾感到溫暖，這筆捐款將幫助許多受到地震影響的居民，加速重建家園的步伐。

神岡國際青年商會長利士杰表示，日本姐妹會町田青年會議所感念台灣在0311及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時伸出援手，這次聽聞花蓮遭遇0403大地震，自主性在地鐵站募資，並將所得款項轉交給他，再由他轉交給市公所。

社團法人花蓮縣花蓮國際青年商會長劉書緯說，這次有3個分會與2個日本姐妹會一起響應送愛活動，共同捐贈9萬8820元，其中花蓮青商會在4月舉辦一場關懷弱勢的義賣活動，將義賣所得的10%收入捐給花蓮市公所慈愛基金，幫助有需要的受災居民，讓他們早日恢復生活常態。

捐款 日本 花蓮 青年

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