中秋節後沒人買文旦 農改場開發加工設備產量提升百倍

文旦柚屬於節氣性水果，一過中秋節買氣下跌，花蓮區農業改良場開發文旦柚加工設備與產品，協助農民處理賣不出去的大果，可獲取精油、果皮與果肉等加工原料，產量是人工的100倍。瑞穗鄉農會表示，有320噸文旦柚運往中國大陸，恢復關稅對於今年影響不大，剩餘文旦柚幾乎都用來製成加工品。

花蓮農改場今天舉行「文旦加工量產技術示範觀摩會」，展示文旦柚加工設備，邀請許多農友參與。

花蓮農改場約雇研究員簡宏諭介紹文旦柚加工設備，他表示，以前取精油的方式是人工削皮，再用壓榨機加壓，大概10人可產出約1.5公噸，有機器後1人為1.5公噸，且很方便只要把文旦柚放好再按鈕即可，非常有效率，提升效率，也避免人員受傷。1人人力剝文旦柚，1小時約10公斤，機器1小時1公噸，是人工的100倍。

簡宏諭說，場域主要使用大果，一天加工量4公噸，產出精油3公升左右，而新長的文旦柚吃起來酸甜，正好符合加工文旦需要的口感，目前收宜蘭與花蓮的文旦柚，而各農會需求的加工產品皆不相同。盛產文旦柚的瑞穗鄉農會採購兩套，簽約廠商可協助完成機器設置，這套機器造價250萬元至300萬元，大概1年後就能回本，6至7人就能運作。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，瑞穗文旦柚種植面積650公頃，今年產量2.5萬公噸左右，今年加工120公噸，雖然比例不高，不過有去化大果，提升文旦柚價格的作用。

黃盛皇指出，農會今年先以一套試用，萃取果肉在10噸左右，明年2套可達到20噸，目前機器操作上很順利，只是希望能做成一貫化的作業方式，也就是只要把文旦柚放入機器，末端就會產生出精油與果肉，可縮減為2、3人操作，節省成本。