【重磅快評】基隆轉運站果然出包 林右昌能保持沉默？

基隆城際轉運站啟用未滿3個月即傳出營運商積欠員工薪資情事，市府忙著協調處理，市長謝國樑表示事前曾「示警」包商有問題，但民進黨卻不斷護航，矛頭指向前市長林右昌；前市府人員則反批謝甩鍋、勸謝當個負責的成年人。林右昌此刻沉默，但不代表可以完全撇清，7月1日轉運站啟用，他還大談建設的心路歷程，如今營運管理出了問題，反不吭聲，前後對比強烈，很難不引議論。

基隆城際轉運站又稱基隆轉運站、城際轉運站，是位於基隆市仁愛區的公路客運轉運站，利用台鐵基隆車站舊站體改建、再於台鐵新站體上蓋擴增建物而成；基隆市府2019年6月動工，總經費達6.1億元，去年完工，今年7月1日啟用，前後跨越兩任市長的任期。

啟用典禮當天，由於謝國樑未邀前市長林右昌出席，惹來綠營抨擊，認為謝應該是怕林出席，大家會熱烈感謝林，才刻意不邀；謝國樑則解釋，沒有邀林右昌出席，主要是考量林具有黨務的身分，「沒有那麼適合」。這段插曲反成當天熱門的政治話題。

林右昌當天雖未獲邀出席，但他卻透過臉書表示，2020年4月他在轉運站大頂棚立柱儀式上許願並簽下「基地昌隆、基礎永固」，那時的工程進度是19%；2022年12月卸任前，工程進度達99.7%。謝國樑雖沒邀他出席典禮，但他心中仍充滿喜悅，轉運站就像他的孩子，誠心誠意祝福轉運站未來運作圓滿順暢。

林右昌人沒到，但臉書文字卻猛刷存在感，只差沒有敲鑼打鼓；文中指工程進度「99.7%」，意思就是這個工程他居功厥偉，加上綠營議員炒作「謝國樑怕林右昌出席搶功」，其實已經達到一定的宣傳效果，基隆人肯定不會忘記林右昌對基隆城際轉運站啟用的貢獻。

只是，基隆城際轉運站不光是硬體的建設，林右昌在任內也把轉運站的營運一併發包出去。政府斥資6.1億元打造的轉運站，他以頭兩年每年50萬元的固定權利金委由招標廠商運營，不僅遠低於東岸商場的1500萬元，而且是由沒有經營商場經驗的生技公司承作，難怪在謝國樑接手後要頻頻示警「包商有問題、也沒有經驗」，果然不到3個月就出狀況。

林右昌這次沒在臉書發文，還是由他的前基隆市政府發言人游本明出面應戰，游未針對包商營運的問題回應，反批謝國樑只有偷偷收割和抹黑甩鍋兩招，林右昌已卸任基隆市長快2年了，謝遇到問題就甩鍋；但市民更好奇的是，林右昌早早用便宜價格綁定包商，謝國樑只能一路替他善後，一如東岸商場，基隆市府官司四連勝，過程艱辛，林右昌要不要出來說明當初轉運站的招商過程？