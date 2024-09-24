全國考核垃圾減量資源回收 宜蘭連續21年獲獎更蟬聯8年特優

環境部資源循環署為提升垃圾減量及資源回收分類成效，辦理全國績效考核，宜蘭連續21年獲獎，更連續8年榮獲最高榮譽「特優」，同時帶動礁溪鄉、宜蘭市、壯圍鄉及羅東鎮公所拿下鄉鎮優等獎；另在環保災防應變EMIS系統演練方面，羅東鎮、頭城鎮、礁溪鄉及員山鄉公所拿下卓越獎，今天在縣務會議接受表揚。

宜蘭縣是推動垃圾資源回收的環保模範生，目前實施的多項資收政策包括「分日分類資源回收」和「垃圾強制粗分類」、定時定點收運垃圾等，不但守護環境並兼顧民眾需求，才能年年在中央的「全國執行機關源頭減量及資源回收績效考核」中拿下優等或特優好成績。

縣環保局表示，各鄉鎮市清潔人員是縣府推動環保的重要夥伴，工作相當多元，除了在第一線向民眾宣導資源回收及減量外，還有落實資源回收分類，提升資源回收量及廚餘量，執行沿線破袋作業、設立資收小站及袋來幸福箱、輔導個體戶加入資收等，宜蘭連續21年獲得考核肯定，更8年蟬聯特優獎，特別感謝第一線勞苦功高的清潔人員。

此外，宜蘭位處地震及颱風等災害頻繁區域，每當災害發生後，積極動員人力各鄉鎮市環境清消工作，所以環境部環管署辦理「環保災防應變與復原業務」等考核。

環保局說，這次除了環保局榮獲「112及113年環保災防應變整備」績優獎外，羅東鎮、頭城鎮、礁溪鄉及員山鄉榮獲「113年模擬複合式災害線上系統操作演練」卓越獎，縣府與鄉鎮市公所協力合作，努力降低災情衝擊。