罷免案攻防新戰場 基隆轉運站廠商欠薪 藍綠持續開火

基隆城際轉運站營運業者積欠員工薪資，責任誰扛？民進黨市議員施偉政今諷刺謝國樑，「政治不難，推給前市長（林右昌）就好」。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟則說，謝上任後一直在收爛攤子，批評前市府好處要拿，壞事不擔。

林右昌任內發包興建城際轉站，並在卸任前決標，引進營運廠商。轉運站今年7月1日正式啟用，營運廠商的員工日前在臉書貼文，指已2個月沒拿到薪水。業者昨天表示，延遲的薪資陸續發放，9月薪資會如期發放，並確保轉運站營運及各項服務順利運行。

施偉政和同黨市議員鄭文婷、吳驊珈今天舉辦記者會，主題是「政治不難，推給前市長就好」。

施偉政說，林市府完成的重大建設，只要有任何缺失或管理問題，謝市府就說是在「擦屁股」。請謝國樑牢記親民黨主席宋楚瑜的見解，政府的經營是永續的，不要甚麼事都推給前市府。

鄭文婷指出，城際轉運站營運廠商是2022年得標，當時轉運站工程進度只剩下1%還沒完成，但謝國樑上任後藉機拖延，硬是等了1年半才啟用。請問全台灣哪家廠商禁得起這樣的空轉消耗？積欠工資是廠商與員工間的勞資爭議，謝國樑難道有用公帑幫忙給付工資，問題都是謝自己捅出來的婁子，「請問你在擦甚麼屁股？」

吳驊珈表示，市議會要求市府報告轉運站最終1%的工程進度，至今仍不清不楚，這1%的工程進度造成廠商一年半多沒有收入，卻仍需支付市府權利金，這樣不公平的履約狀況，市府究竟如何處理？相較於微風入主東岸商場，「霸道總裁」明顯偏愛，呼籲謝國樑正面面對，不要只有藍綠，沒有是非。

黃申棟今天前往台北出席國民黨中央舉辦的記者會，主題是「民進黨終於想到罷免理由，莫非要讓林右昌跟他的無良廠商起死回生？」

黃申棟說，謝國樑上任至今都在為林右昌前市府收爛攤子，爭議連環爆，前市府不思檢討，還大言不慚要謝國樑負責，這種「好處要拿，壞事不擔」的心態，絕不是基隆人所期待的。

國政基金會副執行長凌濤表示，林右昌任內把轉運站標給醫療管理顧問公司營運，謝國樑上任時就質疑是否合適。如今有員工從轉運站啟用至今沒領到薪水，且有2人自認倒楣離職，請罷樑團體拿出道德勇氣，檢驗林右昌的腐敗政績，還謝國樑公道，證明自己不是被民進黨操控。