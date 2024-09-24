台東「巨石文化公園」看不到巨石！遊客：看巨石強森嗎？
台東康樂「巨石文化公園」於去年3月底啟用，今年9月參加內政部國土管理署辦理「2024致敬城鄉魅力大賞」票選獲好成績，吸引不少遊客慕名而來，但妙的是遊客卻看不到或找不到一顆巨石、一根巨型石柱或一塊大型石雕，抱怨「難道是要來台東看電視上的巨石強森嗎」引起熱議。縣府表示，園區不宜設置複製及現有收藏巨石。
建設處表示，當初和史前館決議取名為「巨石文化公園」可彰顯東海岸的巨石文化，推廣沿海一系列特徵如石棺、石柱、石圈等，遂向內政部提報計畫爭取補助。後進入設計階段，因考量不宜直接複製現有收藏保存的巨石在公園內，且史前館內有展示相關文物，故決定不在園區內設置巨石仿製品供民眾觀賞。
3年前國立史前文化博物館封館改造，縣府營造社區休閒空間，連結康樂車站、幸福住宅與史前文化博物館，著手打造適合全齡的休憩園區，興建開闢7公頃大的康樂「巨石文化公園」休憩園地。並將史前館花園、水舞區及迷宮區等區域，重新規畫玉的廣場、鐵的廣場、南島廣場，考古沙坑等，開放給縣內民眾和外地遊客使用。
縣府今年9月將該改造計畫報名參加國土管理署辦理「2024致敬城鄉魅力大賞」競爭型票選活動，獲得超過1千多票的人氣支持，成績名列前茅。不過，有遊客日前利用假日慕名而來，找了老半天卻看不到任何巨石的存在？就連一根石柱或石雕都沒有，只有老人與小孩的遊樂設施，抱怨名不符實，只好轉去卑南文化公園看真正的史前遺址。
「很傻眼！來到現場才發現沒有巨石。」台中遊客林先生說，他看網路和地圖都有巨石文化公園的資訊連結，想說難得來台東，有新的休憩區可看，自己也沒看過巨石文化，一家人到了現場找了老半天卻看不到一顆巨石，有點難道是要來台東看電視上的巨石強森嗎？有點被「呼嚨」的感覺。另有遊客開玩笑說。真的和巨石沒甚麼關係。
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