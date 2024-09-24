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台東小馬區間測速里程再縮短1.2公里 警方：滾動調整

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東台11線公路東河至小馬段區間測速，警方及公路局滾動式調整區間測速路段效能，10月1日起監測北移，並縮短測速里程1.2公里。本報資料照片
台東台11線公路東河至小馬段區間測速，警方及公路局滾動式調整區間測速路段效能，10月1日起監測北移，並縮短測速里程1.2公里。本報資料照片

台東台11線公路東河至小馬段，去年9月起實施區間測速科技執法，但啟用後發生多起車禍傷亡，引來在地民代及居民質疑設置效能，要求相關單位檢討改善。警局交通段及公路局台東工務段均表示，為達用路更安全，滾動式調整區間測速路段效能，10月1日起監測北移，並縮短測速里程1.2公里。

交通大隊長劉正達表示，台11線小馬段區間測速，自去年9月實施啟用後，他們密切和公路局不斷研析該路段所有肇事原因，包括用路人本身、道路設計等，持續滾動式作調整，為讓用路人行駛該路段更安全，以及居民進出社區更有保障，決議調整縮短監測里程，未來持續檢討調整。

東海岸台11線小馬路段過去10年來發生多起交通事故，造成多人死傷，公路局與警方特別在130.8公里（東河包子）至126.1公里（東管處）路段，全長4.7公里設置區間測速；未料，去年9月起實施啟用後又發生4件死亡車禍，遭地方民代及在地居民質疑設置效能，促請檢討改善。

公路局台東工務段表示，台11線從長濱至都蘭段，無論是線型還是車道，都符合相關道路設計規範，這其中包含小馬段在內，經實測數據車輛入彎及出彎，在正常車速行駛下，不會有危安情形，研析所有肇事原因發現，問題幾乎都在用路人的身上，包括酒駕、疲勞駕駛及違規超速等三大肇事主因。

小馬段區間測速將於10月1日起，監測里程由130.8公里至126.1公里，改為126.1公里至129.6公里，全長3.5公里，里程縮短1.2公里，監測北移，限數維持60公里不變。

台東 測速

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