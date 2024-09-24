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羅東鎮長提案補助長者搭小黃 縣府與車隊合作有困難將爭取小黃公車
全台部分縣市補助長者搭乘計程車，花東兩縣也有，宜蘭是在礁溪偏遠地區「小黃公車」免費搭乘。羅東鎮長吳秋齡今天在縣務會議提到花蓮縣有補助長者搭計程車，建議縣府擴大「小黃公車」路線，縣政府表示，花東有來自中央永續發展基金挹注，但宜蘭沒有，會持續向中央爭取增加小黃路線。
全台10縣市政府與台灣大車隊合作，只要長者持敬老愛心卡搭乘車隊計程車，由縣市政府依照點數補助，以花蓮縣為例，每趟縣府補助七成，民眾自付三成，每月補助1000元；台東縣是搭乘車資100以下補助36元/點，100元以上補助72元；台北市長者搭乘每趟補助65元，每月最高補助480元／點。
羅東鎮長吳秋齡今在縣務會議提案指出，花蓮縣政府有辦理敬老愛心計程車車資補助，宜蘭縣內計程車有規劃「小黃」公車，但路線僅宜蘭轉運站至礁溪龍潭匏崙社區。
她說，羅東鎮地狹人稠，早期規畫巷弄道路不寬，社區巴士難以到達，且家中子女皆外出工作，造成長者外出多有不便，推動「小黃」公車便於長者外出搭乘，多元便利，請縣政府擴大辦理小黃公車路線。
縣府交通處長黃志良表示，因為偏遠地區安排公車路線不划算，所以縣府改以計程車「小黃」取代公車，算是市區公車的一種，長者免費搭乘，過去推動礁溪鄉匏崙村「黃1」路線後，原計畫在冬山鄉與壯圍鄉推動「黃2」、「黃3」路線，但業者沒有經營意願，未來是否在羅東鎮開啟「小黃公車」路線，會與公所討論，並向公路局爭取補助。
針對縣市政府補助長者搭乘計程車，縣長林姿妙表示，花東縣市有中央永續發展基金補助，但宜蘭縣沒有。縣府交通處分析，目前有補助車隊的10個縣市政府，除了花東有基金補助，另包括5個直轄市與新竹縣市都是財政狀況很不錯的縣市，財政困窘縣市很難做到。
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