宜蘭龜山島龍宮貝清晨回歸大海 專家曝放生存活關鍵

宜蘭漁民林天明21日在龜山島海域捕撈到1顆20公分長的罕見龍宮貝，昨日有買家出價12萬元買下，希望放生，林今天凌晨4時許讓龍宮貝回歸大海。貝類專家表示，龍宮貝以海綿為主食，放生的存活關鍵是要放回抓獲地點，附近應該才有足夠的海綿。

林天明21日清晨開船到龜山島外海用底棲拖網捕撈，在深約120公尺到200公尺的海域捕獲這顆直徑20公分、高15公分的龍宮貝（全名龍宮翁戎螺），撈上來貝類還是活的；由於龍宮貝是罕見的活化石，國立台灣博物館喊話放生，昨天也有6名買家出價。

林天明最後選擇出價12萬元的劉姓買家，今天凌晨2時10分許林帶著龍宮貝從大溪漁港出海，4時許抵達21日捕撈到的地方，以螺塔塔尖朝上、殼口朝下的方式放回大海，全程拍下影片證明。

中華民國貝類學會理事長郭斯傑指出，龍宮貝主要產出區域是日本嶼那國島附近海域，龜山島數量稍少；牠不是保育類，但因活化石身分，也算是稀有，約50年前全世界發現數量很少，50年前台灣附近一口氣捕獲2、300個，龍宮貝風靡一時，即使到今天也大有人收購，12萬元不算離譜的數字。

郭斯傑表示，龍宮貝以海綿為食，貝類運動能力有限，不像魚類可以游很遠，放生地點很重要，若不是在原來生活的區域，很可能會找不到食物餓死；該貝長度達到20公分，屬於成年的龍宮貝，有一定生命力，只要在正確地點放生，應該可以順利存活。