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太魯閣志工踏石築夢 手作修復小奇萊步道

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
太管處在小奇萊步道施作路上發起「一人一袋一石護步道」行動，路過山友也協助運送石材或工具，協助修築步道。圖／太管處提供
太管處在小奇萊步道施作路上發起「一人一袋一石護步道」行動，路過山友也協助運送石材或工具，協助修築步道。圖／太管處提供

太魯閣步道志工成軍14年，致力改善山區步道環境，403地震後，志工隊與太魯閣國家公園管理處人員一行12人，決定到小奇萊步道「踏石築夢」，路過山友也來幫忙，完成首座高山步道。

太魯閣步道志工走過的足跡包括小奇萊步道、石門山步道、大禮步道、白楊步道、綠水合流、綠水文山步道及砂卡礑步道等，有父母帶孩子一起當志工，二代都成為山林守護者。

太管處表示，今年8月步道志工和管理處人員共12人前往小奇萊步道，進行3天手作步道維護工作。除清理導水溝，也完成階梯、鋪面改善，解決路面積水問題，另增設邊坡砌石駁砍，提升步道品質。

因高山路遙，施作時採現地可用材料，如石材、砂石，付出相當大體力，仰賴分工合作，一人一袋一石護步道，展現螞蟻雄兵精神。

太魯閣國家公園 山友 父母

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