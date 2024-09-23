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限貸令之下…6種購屋者命運大不同 只有1類人笑得出來

影／周大觀基金會贈書 邀請8指生命鬥士彈奏鋼琴感動人心

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
周大觀文教基金會贈書給宜蘭縣政府及陽明交大醫院，盼透過「醫院閱讀」生命故事，帶給病人精神上的支持。記者戴永華／攝影
周大觀文教基金會贈書給宜蘭縣政府及陽明交大醫院，盼透過「醫院閱讀」生命故事，帶給病人精神上的支持。記者戴永華／攝影

周大觀文教基金會推動「全球熱愛生命運動」，27年來選出459位全球各地熱愛生命獎章得主，把得獎者故事彙集成書。今天基金會安排生命鬥士到陽明交大醫院，由墨西哥八指鋼琴勇士大衛．岡薩雷斯演奏及郭乙博口銜揮毫書法，同時也送出2460本書給醫院及縣政府，盼透過閱讀豐富心靈更強韌。

透過醫院閱讀增加抗病的勇氣，這次贈書及活動由周大觀文教基金會主辦，邀請全球熱愛生命獎章得主與宜蘭縣長林姿妙、陽明交大醫院長楊純豪、周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭等人出席。

其中，來自墨西哥的八指鋼琴家大衛．岡薩雷斯帶來充滿生命力的鋼琴演奏，大衛來自音樂世家，他雙手扭曲變形，雙親並未放棄，一路培育他往音樂之路發展，透過流暢的音樂彈奏，為病人帶來色彩和希望。

大陸的無臂書法達人郭乙博今天在大衛彈奏鋼琴下，現場口銜揮毫書法，博得熱烈掌聲；厄瓜多的義肢模特兒黛安娜．阿米霍斯分享她如何戰勝骨癌，衝破身心障礙，展現堅強意志；68年次的大陸首位輪椅主播畢業於北京廣播學院，職場表現亮眼，卻因罹患脊髓血管瘤，經開刀治療仍判定終生要以輪椅代步，她投入公益，寫書鼓勵大家愈勇敢、愈美麗。

縣長林姿妙感謝周大觀文教基金會贈書給縣府及學校、醫院，她鼓勵身心障礙朋友遇到人生不如意事，既然遇到了就勇敢向前，更感謝陽大醫院在疫情期間，與縣府團隊攜手共度守護縣民健康。

陽明交大醫院長楊純豪表示，醫院不僅是治療病患身體的地方，更應該讓病人的心靈得到安慰與希望，感謝周大觀文教基金會贈書，讓陽大成為推動「醫院閱讀」夥伴，透過生命毅力故事為病人帶來精神上的支持，強化內心力量。

大陸的無臂書法達人郭乙博，贈送口銜寫書毛筆字給陽明交大醫院，鼓勵大家活出希望。記者戴永華／攝影
大陸的無臂書法達人郭乙博，贈送口銜寫書毛筆字給陽明交大醫院，鼓勵大家活出希望。記者戴永華／攝影
墨西哥的八指鋼琴家大衛．岡薩雷斯今天主動邀請縣長林姿妙與其合影留念。記者戴永華／攝影
墨西哥的八指鋼琴家大衛．岡薩雷斯今天主動邀請縣長林姿妙與其合影留念。記者戴永華／攝影
大陸的無臂書法達人郭乙博，口銜揮毫寫書法。記者戴永華／攝影
大陸的無臂書法達人郭乙博，口銜揮毫寫書法。記者戴永華／攝影
來自墨西哥的八指鋼琴家大衛．岡薩雷斯帶來充滿生命力的鋼琴演奏。記者戴永華／攝影
來自墨西哥的八指鋼琴家大衛．岡薩雷斯帶來充滿生命力的鋼琴演奏。記者戴永華／攝影
周大觀文教基金會贈書給宜蘭縣政府及陽明交大醫院，盼透過「醫院閱讀」生命故事，帶給病人精神上的支持。記者戴永華／攝影
周大觀文教基金會贈書給宜蘭縣政府及陽明交大醫院，盼透過「醫院閱讀」生命故事，帶給病人精神上的支持。記者戴永華／攝影

全球熱愛生命獎章 鋼琴 音樂

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