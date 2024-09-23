淹水時不見身影？基隆災情頻傳遭綠營質疑 市府：謝國樑坐鎮應變中心
基隆市今天凌晨降下大雨，造成南榮路等處淹水，民進黨議員質疑半夜淹水時不見市長謝國樑身影。市府表示，謝國樑昨天晚間8時坐鎮災害應變中心指揮救災，沒有不見市長身影。
基隆市政府工務處表示，基隆市昨天深夜至今天凌晨，2小時雨量約達108毫米，使得南榮河、西定河及基隆河水位升高，造成河岸的南榮路、西定路及尚仁街等處積淹水，短延時強降雨趨緩後，積淹水已逐漸消退。
南榮路部分路段淹水超過轎車車門高度，雨水灌入車內，車主上午無奈將車內積水清出，另有雜貨店先前已將整箱麵線放在墊高的木架上，仍整箱泡水，店內的小米、黃豆和薏仁等雜糧也被大水淹沒，損失慘重。
發起罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，有不少市民在基隆相關臉書（Facebook）社團發文抱怨淹水災情，卻有部分網友留言回應發文者是支持罷免謝國樑，還質疑是拆樑團體發文為宣傳罷免帶風向，一連串的造謠與抹黑令民眾感到心驚。
民進黨基隆市議員鄭文婷表示，基隆市災害應變中心昨天晚間已強化三級開設，為何半夜淹水時卻不見謝國樑身影，任憑民眾身家財產全部泡在水裡。
謝國樑今天下午前往南榮路勘災表示，市府團隊昨天晚間已超前部署，除通知各區公所及工務處完成整備，也派專人加強監看水情，但昨天夜晚瞬間雨勢狂炸，造成低窪地區店家淹水，看見店家生財工具受損，他已指示各區公所協助受災戶申請補貼。
基隆市政府發言人呂謦煒說，謝國樑昨天晚間8時許坐鎮災害應變中心，除統整災情、指揮救災外，並呼籲市民注意安全，謝國樑的臉書就有上傳影片，並未「不見市長蹤影」，期望議員關注市政資訊，才能與謝國樑一起為市政努力。
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