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淹水時不見身影？基隆災情頻傳遭綠營質疑 市府：謝國樑坐鎮應變中心

中央社／ 基隆23日電
基隆市23日凌晨下起大雨，南榮路部分路段淹水超過轎車車門高度，車主無奈拿著杯子將車內積水舀出。圖／讀者提供（中央社）
基隆市23日凌晨下起大雨，南榮路部分路段淹水超過轎車車門高度，車主無奈拿著杯子將車內積水舀出。圖／讀者提供（中央社）

基隆市今天凌晨降下大雨，造成南榮路等處淹水民進黨議員質疑半夜淹水時不見市長謝國樑身影。市府表示，謝國樑昨天晚間8時坐鎮災害應變中心指揮救災，沒有不見市長身影。

基隆市政府工務處表示，基隆市昨天深夜至今天凌晨，2小時雨量約達108毫米，使得南榮河、西定河及基隆河水位升高，造成河岸的南榮路、西定路及尚仁街等處積淹水，短延時強降雨趨緩後，積淹水已逐漸消退。

南榮路部分路段淹水超過轎車車門高度，雨水灌入車內，車主上午無奈將車內積水清出，另有雜貨店先前已將整箱麵線放在墊高的木架上，仍整箱泡水，店內的小米、黃豆和薏仁等雜糧也被大水淹沒，損失慘重。

發起罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，有不少市民在基隆相關臉書（Facebook）社團發文抱怨淹水災情，卻有部分網友留言回應發文者是支持罷免謝國樑，還質疑是拆樑團體發文為宣傳罷免帶風向，一連串的造謠與抹黑令民眾感到心驚。

民進黨基隆市議員鄭文婷表示，基隆市災害應變中心昨天晚間已強化三級開設，為何半夜淹水時卻不見謝國樑身影，任憑民眾身家財產全部泡在水裡。

謝國樑今天下午前往南榮路勘災表示，市府團隊昨天晚間已超前部署，除通知各區公所及工務處完成整備，也派專人加強監看水情，但昨天夜晚瞬間雨勢狂炸，造成低窪地區店家淹水，看見店家生財工具受損，他已指示各區公所協助受災戶申請補貼。

基隆市政府發言人呂謦煒說，謝國樑昨天晚間8時許坐鎮災害應變中心，除統整災情、指揮救災外，並呼籲市民注意安全，謝國樑的臉書就有上傳影片，並未「不見市長蹤影」，期望議員關注市政資訊，才能與謝國樑一起為市政努力。

受災戶 基隆 民進黨 淹水 罷免 謝國樑

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