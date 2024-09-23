活化石龍宮貝喊出16萬！神秘買家12萬買下 拾獲漁民1點認同他捨棄更高價

宜蘭林姓漁民21日出海捕魚，在龜山島外海撈到極為稀有的活化石「龍宮翁戎螺」，俗稱「龍宮貝」，活體寬約20公分，外形完整且珍貴。這兩天有人喊價到16萬元有意購買，但他最後選擇12萬元的劉姓買家，這位神秘買家是為了放生，獲得林姓漁民認同，即便少賺4萬元，也願協助對方共植福田。

據了解，這位12萬元的買家姓劉，家住台北，今晚8點來到林姓漁民家中完成交易，他不僅要求林姓漁民放生，還必須在捕撈到龍宮貝的原處海域放生。林姓漁民依照雙方約定，明天凌晨出海放回原來捕獲的海域。

林姓漁民捕撈到極為珍貴的「龍宮貝」，他原想只要價格合理就割愛，未料消息一出後，接連出現4個買家，出價一個比一個高，分別是8萬、11萬6千元、12萬、16萬元，但他今天選擇12萬的買家交易，買主也馬上趕到宜蘭，之後又有人出價，但林姓漁民說，出價再高他都不賣了，對方買家劉先生很有愛心，會完成對方放生的心願。

從事漁業30多年的林姓漁民說，以前也曾在龜山島外海捕獲到龍宮貝，都屬於6公分至10公分小顆，最多不過賣個6萬元；21日清晨7點半，捕撈到的活體龍宮貝比過去大的多，寬約20公分、高約15公分，外殼完好，全無磨損，讓他相當驚喜。

龍宮貝是目前最大翁戎螺科物種，出現於古生代寒武紀的古老生物，距今約5億年前；主要棲息於西太平洋深海，台灣多記錄於東北角，外型與宮殿相似，特徵為殼口有細長裂縫，長達貝殼周緣一半，台灣漁民偶爾會在外海拖網時撈獲活體，又被稱為「活化石」。

國立台灣博物館今上午透過社群網站臉書粉絲專頁建議，不要私藏，遵循不捕殺、不干擾與不破壞原則，生物有其適應環境，應讓它們回歸自然，才能確保未來世代也能享有這些資源。漁民最後選擇放生，符合各界對於生態保育的期待。