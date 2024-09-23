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垃圾四處流！宜蘭安農溪接連遭偷倒廢棄物 民眾痛心生命之河被汙染

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
垃圾漂浮安農溪水面，汙染河川水質。圖／翻攝陳文昌臉書
垃圾漂浮安農溪水面，汙染河川水質。圖／翻攝陳文昌臉書

宜蘭縣三星鄉安農溪從上個月底陸續遭人偷倒事業廢棄物，袋子破裂後垃圾四散流，汙染河川，前議長陳文昌接獲民眾反映向相關單位反映，並且拍照在臉書貼文。水利署第一河川分署表示，將增設移動式監視器，取締遏阻偷倒行為；縣環保局說，若查獲不法，可依違反廢棄物清理法開罰。

安農溪是三星鄉的主要河川，被譽為「生命之河」，兩岸美景吸引遊客在河堤騎乘自行車；近來推動泛舟運動，更打開知名度，假日遊客如織，目前由安農溪總體發展協會進行認養維護。

但從8月底開始，安農溪河道陸續被發現一包包塑膠袋裝的廢棄物，有的丟溪邊岸邊、有的流進河域，水流沖破塑膠袋，垃圾漂流水面，美景盡失。由於偷倒廢棄物不只一次，地方人士痛斥行為惡劣。

前議長文昌表示，原本美麗的安農溪，連續多日發現隨意丟棄的垃圾，在行健橋下游處不止一次看到漂浮廢棄物，如果放任不管，對環境造成破壞、生態衝擊，後續產生的破窗效應，是我們所不樂見的。

陳文昌要求縣環保局、鄉公所、警察機關加強執法，從廢棄物中找出蛛絲馬跡，讓沒有公德心的行為受到應有懲罰，也請大家提高警覺，公私協力共同守護三星鄉母親之河。

水利署第一河川分署破袋檢查，疑為事業廢棄物；縣環保局表示，檢舉人在8月29日就發現安農溪出現廢棄物，各種塑膠材質的垃圾袋，一旦查獲不法行為人，可依違反廢棄物清理法第46條規定，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

破袋檢查疑為事業廢棄物。圖／翻攝陳文昌臉書
破袋檢查疑為事業廢棄物。圖／翻攝陳文昌臉書
破袋檢查疑為事業廢棄物。圖／翻攝陳文昌臉書
破袋檢查疑為事業廢棄物。圖／翻攝陳文昌臉書
安農溪的岸邊石堆上也有垃圾 。圖／翻攝陳文昌臉書
安農溪的岸邊石堆上也有垃圾 。圖／翻攝陳文昌臉書
破袋檢查疑為事業廢棄物。圖／翻攝陳文昌臉書
破袋檢查疑為事業廢棄物。圖／翻攝陳文昌臉書

塑膠袋 安農溪 宜蘭 廢棄物 環保局

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